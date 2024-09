Im vierten Anlauf will Rot-Weiss Essen am Samstag den ersten Pflichtspielsieg im heimischen Stadion einfahren - es geht gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Am Samstag (14. September, 14 Uhr) trifft Rot-Weiss Essen in der 3. Liga auf den SV Wehen Wiesbaden. Im vierten Versuch soll hier endlich der erste Heimsieg eingefahren werden.

Bisher gab es ein 1:2 gegen Alemannia Aachen, ein 0:0 gegen Arminia Bielefeld und ein 1:4 im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Nun soll gegen den Zweitliga-Absteiger aus Wehen der erste Dreier im Stadion an der Hafenstraße gelingen.

Es wäre ein besonderer Sieg für RWE. Denn bisher gab es nur wenige Duelle gegen den kommenden Gegner, die beiden bisherigen Begegnungen musste RWE jeweils abgeben.

Und das in der 3. Liga, quasi die Heimat der Wiesbadener. In der ewigen Tabelle der 3. Liga liegt der Klub auf dem ersten Platz. 14 Jahre verbrachte Wehen in der 3. Liga.

In der Zeit sammelte der Verein dort in 494 Begegnungen 732 Punkte - das 2:1 gegen Energie Cottbus am 1. September war der 200. Sieg des SV Wehen in der 3. Liga. Zum Vergleich: Auf Platz zwei liegt der VfL Osnabrück, der in zwölf Jahren Drittliga-Zugehörigkeit 656 Zähler sammelte.

RWE liegt in der Tabelle der 3. Liga auf Platz 50 mit 105 Punkten. Nun sollen die Zähler 106,107 und 108 hinzukommen. Den bisher einzigen Vergleich zu Hause gegen den SV Wehen verlor RWE (wie auch das einzige Auswärtsspiel) mit 1:3.

Das war im März 2023 vor 15.437 Zuschauern - aus der damaligen Startelf stehen derzeit nur noch Jakob Golz, Thomas Eisfeld und José-Enrique Ríos Alonso im Kader von Trainer Christoph Dabrowski - zudem der damals eingewechselte Torben Müsel. Johannes Wurtz brachte Wehen in Führung, die Andres Wiegel ausgleichen konnte. Brooklyn Ezeh und John Iredale schossen dann den 3:1-Sieg für den SV Wehen heraus.

Die Startelf bei Essens bisher einzigem Pflichtheimspiel gegen den SV Wehen

Golz - Wiegel - Bastians - Tarnat - Alonso - Herzenbruch - Young - Fandrich - Berlinski - Eisfeld - Kefkir