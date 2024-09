Der Bonner SC will in die Regionalliga West zurück und ist gut in die Mittelrheinliga-Saison 2024/2025 gestartet. Nun kommt ein Ex-Profi noch zum BSC.

Zwei Spiele, zwei Siege: Der Bonner SC ist in das Unternehmen Regionalliga-Aufstieg 2025 gut gestartet und ist eine von vier Mittelrheinliga-Mannschaften, die ihre bisherigen zwei Partien gewonnen haben.

Nun bekommt der BSC auch noch eine ordentliche personelle Verstärkung. Marc Brasnic, der nach dem Drittliga-Aufstieg von Alemannia Aachen aussortiert wurde und erst vor wenigen Tagen seinen Vetrag am Tivoli auflöste, geht in Zukunft im Sportpark Nord auf Torejagd.

Daniel Zillken, Sportdirektor des Bonner SC, freut sich sehr darüber: "Es war ein längerer Prozess, aber nun sind wir umso glücklicher, dass Marc Brasnic ab sofort das Trikot des Bonner SC tragen wird. Marc war von Beginn an unser absoluter Wunschspieler, der sportlich wie charakterlich perfekt zu uns und zur DNA des Klubs passt."

Zillken verrät auch: "Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer. Daher sind wir sehr froh, dass wir mit dem letzten Tag des Transferfensters diesen Coup landen konnten. Marc hat jetzt über mehrere Jahre seine besondere Qualität nachgewiesen. Er zählt zu den Top-Stürmern im Fußball-Verband Mittelrhein. Als Torschütze überzeugt Marc genauso wie als Vorbereiter."

Brasnic hat in seiner bisherigen Karriere in 280 Spielen 151 Tore geschossen. Der 27-jährige Stürmer absolvierte sieben Spiele in der 2. Bundesliga, zehn Begegnungen in der 3. Liga und 112 Partien in der Regionalliga. Und: Eine Saison absolvierte er auch schon in der Mittelrheinliga - seine Bilanz: 32 Spiele, 34 Tore! Auf diese Treffer hofft nun auch der Bonner SC.

"Der Bonner SC ist der Top-Klub in der Mittelrheinliga und mit seinen Rahmenbedingungen und den tollen Fans, die ich selber im Pokalfight mit Alemannia Aachen erleben durfte, ein außergewöhnlicher Verein. Ich war schon sehr lange im Austausch mit Daniel Zillken. Die Gespräche waren immer von hoher Wertschätzung geprägt und er konnte mich davon überzeugen, den Weg des Bonner SC mitzugehen. Die Mannschaft hat schon in den ersten beiden Spielen bewiesen, was in ihr steckt. Wir werden nichts geschenkt bekommen und müssen in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen, damit wir unsere Ziele erreichen können."