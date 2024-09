Zweite Vertragsauflösung bei Alemannia Aachen an diesem Montag: Nach Vincent Schaub hat sich der Drittligist mit einem Stürmer geeinigt.

Alemannia Aachen dünnt den Kader an diesem Montag weiter aus. Am Abend vermeldete der Fußball-Drittligist die zweite Vertragsauflösung des Tages. So hat sich der Aufsteiger mit Marc Brasnic geeinigt. Für welchen Verein der 27-Jährige künftig aufläuft, ist noch nicht bekannt.

"Wir schätzen und danken Brasso für seinen Einsatz! Er wird als Öcher Jung immer ein Teil des Aufstiegskaders sein", sagt Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller die Auflösung. "Im neuen Kader diese Saison hat er aber keine Möglichkeiten mehr auf Einsatzzeiten. Wir wünschen ihm für die Zukunft sportlich sowie persönlich nur das Beste!"

Brasnic war vor einem Jahr vom 1. FC Düren an den Tivoli und damit in seine Heimatstadt gekommen. Der Stürmer steuerte acht Tore in 23 Einsätzen zum Aufstieg und zur Regionalliga-Meisterschaft bei. Im Laufe der Saison nahmen seine Spielanteile allerdings ab. Brasnic musste sich zumeist mit der Rolle des Einwechselspieler abgeben. Teils kam er gar nicht zum Einsatz.

Am Mittag gab Aachen bereits die Vertragsauflösung mit Vincent Schaub bekannt. Der Offensivmann stürmt künftig wieder in der Regionalliga West: für die Sportfreunde Lotte. Schaub und Brasnic wurden zum Vorbereitungsstart bei der Alemannia aussortiert. Das gilt auch für Dustin Willms und Lars Oeßwein. Bei dem Duo gibt es offenbar noch keine Lösung.

Dafür verlässt ein anderer Spieler den Verein - zumindest vorübergehend. Ismail Harnafi wechselte kurz vor dem Transferschluss am Montagabend in die U23 von Borussia Mönchengladbach. Das berichtet die Aachener Zeitung.

Der 22-Jährige wurde an der West-Regionalligisten ausgeliehen. Harnafi war erst vor wenigen aus dieser Spielklasse zum Team gestoßen. Aachen hatte ihn vom 1. FC Düren verpflichtet. Doch nach nur einer Spielminute an den ersten drei Spieltagen - beim 1:2 gegen Aue am Samstag wurde der Angreifer eingewechselt - sieht Harnafi in der Gladbacher U23 anscheinend eine bessere Perspektive auf Einsatzzeiten. Sein Vertrag in Aachen läuft noch bis 2026.