In der 3. Liga war das Transferfenster bis Montagabend geöffnet. Es ist noch einiges passiert - nicht nur bei Rot-Weiss Essen. Die Übersicht.

Die Sportchefs und Kaderplaner der Drittliga-Vereine können an diesem Dienstag endlich durchschnaufen. Nach einem langen Transfersommer endete die Wechselperiode am späten Montagabend. Am letzten Tag war noch einigen los bei vielen der 20 Klubs - es gab Zugänge, Vertragsauflösungen und Wechsel.

Rot-Weiss Essen

An der Hafenstraße war es ein betriebsamer Montag. Mit Joseph Boyamba konnte RWE am frühen Abend die erhoffte Verstärkung für die Offensive präsentieren. Der flexibel einsetzbare Angreifer kam von der SV Elversberg aus der 2. Bundesliga. Zudem einigte sich der Revierklub mit Aaron Manu auf eine Vertragsauflösung. Der Innenverteidiger spielte keine Rolle mehr in die Planungen.

Alemannia Aachen

Die Alemannia vermeldete drei Abgänge. Mit den aussortierten Angreifern Marc Brasnic (nun vereinslos) und Vincent Schaub (wechselt zu den Sportfreunden Lotte) einigte sich der Verein auf eine Vertragsauflösung. Ismail Harnafi, erst im Sommer aus Düren gekommen, wechselte auf Leihbasis zur U23 von Borussia Mönchengladbach.

Hansa Rostock

In Rostock gab es am Montag zwei Kaderbewegungen. Rechtsverteidiger Jannis Lang wechselte zu Babelsberg 03 in die Regionalliga. Am Abend präsentierte der Ostsee-Klub einen neuen Stürmer: Sigurd Haugen. Der Norweger kommt vom dänischen Erstligisten Aarhus GF.

FC Ingolstadt

Der FCI holte mit Max Besuschkow einen überaus erfahrenen Mittelfeldmann. Er kommt von Hannover 96, spielte schon weit über 100-mal in der 2. Bundesliga und auch dreimal im Oberhaus für Eintracht Frankfurt.

Waldhof Mannheim

Der Tabellenletzte verstärkte seine bisher löchrige Defensive mit dem jungen Linksverteidiger Manuel Braun. Der 19-Jährige wechselte auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg nach Mannheim.

VfL Osnabrück

Einen späten Abgang verzeichnete der Zweitliga-Absteiger. Ismail Badjie soll eine Klasse tiefer Spielpraxis sammeln. Der 19 Jahre alte Rechtsaußen wurde an den SC Wiedenbrück in die Regionalliga West verliehen.

Arminia Bielefeld

Die Ostwestfalen verkleinerten ihren Kader um eine Personalie. Tom Geerkens zog es in die Regionalliga Nord zum VfB Lübeck. In Bielefeld waren die Aussichten des Mittelfeldspielers auf Einsatzzeiten gering.