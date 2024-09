Drittligist Rot-Weiss Essen verliert in Unterhaching mit 0:2. So bewertet Christoph Dabrowski die vermeidbare Pleite.

Zum zweiten Mal in dieser Drittliga-Saison war Rot-Weiss Essen am Sonntag in einem Auswärtsspiel im Einsatz. Beim ersten Auswärtsauftritt siegte RWE vor drei Wochen mit 3:1 gegen die U23 von Hannover 96. Dieses Erfolgserlebnis wollten die Essener auch bei der SpVgg Unterhaching wiederholen.

Das Vorhaben ging komplett in die Hose: Mit 0:2 verlor RWE vor 5155 Zuschauern im Hachinger Sportpark. Die Niederlage war absolut vermeidbar, weil die Hausherren kaum etwas fürs Spiel machten.

Sie waren passiv und lauerten auf Fehler - und einen dicken Patzer leistete sich dann José-Enrique Ríos Alonso im Spielaufbau. Die Folge war das 1:0, der zweite Treffer resultierte aus einem Freistoß. Essen versuchte viel, agierte offensiv aber nicht konsequent genug.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski nach der zweiten Saisonniederlage: "Die ersten 25 Minuten waren wir richtig gut drin im Spiel und wir hatten auch die eine oder andere Chance. Mit einer Führung hätten wir mehr Räume bekommen. Bis zur Halbzeit war es dann zu wenig von der Dynamik, Ausstrahlung und Körpersprache. In der zweiten Halbzeit bekommen wir ein Gegentor, weil wir eine falsche Entscheidung im Spielaufbau treffen. Danach hat mir die Konsequenz im Spiel nach vorne gefehlt, um auch mal ein Tor zu erzwingen. Am Ende gucken wir uns an wie die bedröppelten Hunde."

Immerhin der jüngste Zugang Kelsey Meisel sorgte nach seiner Einwechslung für etwas Schwung. Er könnte schnell in die Startelf rücken. "Das haben wir uns genau so erhofft. Er hat eine kleine Duftnote gesetzt, aber es hat leider nicht für ein Tor gereicht", betonte Dabrowski.

Für Rot-Weiss Essen und alle anderen Drittligisten geht es nun in die Länderspielpause. Erst am 14. September (14 Uhr) nimmt RWE wieder den Liga-Betrieb auf: Dann reist der Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden an die Essener Hafenstraße. Bislang sammelte Wiesbaden in den vier Partien acht Punkte und rangiert auf dem vierten Tabellenplatz.