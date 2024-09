RWE: Defensiver Bock, harmlos in der Offensive, RWE verliert in Unterhaching

Rot-Weiss Essen machte es lange nicht schlecht in Unterhaching. Doch hinten gab es wieder den einen Patzer, vorne ging trotz etlicher Abschlüsse nichts. So endete die Partie 0:2.

Man sah bereits nach wenigen Minuten, dass sich Rot-Weiss Essen für das Auswärtsspiel der 3. Liga bei der SpVgg Unterhaching viel vorgenommen hatte.

Es sollte alles besser werden als beim desaströsen 0:4 im Vorjahr. Fazit nach den 90 Minuten. RWE machte viel, aber auch viel falsch. Daher gab es erneut nichts zu holen in Unterhaching. Der Gastgeber setzte sich mit 2:0 (0:0) durch.

RWE-Coach Christoph Dabrowski wechselte im Vorfeld des Spiels einmal. Für den verletzten Ekin Celebi kam nach einer kleinen Blessur Lucas Brumme zurück. Die Startelf von Dabrowski suchte gleich das Heil in der Offensive. Generell gehörten die ersten 45 Minuten den Essenern. Mehr Schüsse, viel mehr Ballbesitz, viele mehr gewonnene Zweikämpfe.

Nur Ertrag gab es nicht aus der Überlegenheit. Zwar versuchte RWE lange aus jeder Lage zu schießen, Brumme traf unter anderem die Latte. Doch es ging torlos in die Kabine. Kurz vor dem Pausenpfiff fast sogar das 0:1, doch Essens Keeper Jakob Golz reagierte bärenstark im direkten Duell gegen Unterhachings Luc Ihorst.

Nach dem Wechsel gab es mal wieder das Essener Problem: Es muss immer die technische Lösung sein, wenn es darum geht, sich aus der Abwehr zu befreien. Zum x-ten Male ging das nun schief. José-Enrique Ríos Alonso spielte einen fatalen Fehlpass, aus diesem entwickelte sich das 0:1 - zu allem Übel wurde der Schuss von Nils Ortel noch abgefälscht - Golz war komplett machtlos.

RWE musste sich kurz schütteln und antwortete dann mit wütenden Angriffen. Doch es blieb dabei: RWE versuchte es aus allen Lagen, aber der Ball wollte nicht ins Tor. Nach einer Stunde gab es dann das Debüt von Kelsey Meisel, der unter der Woche von der U23 des FC Schalke verpflichtet wurde.

Unterhaching: Heide - Schwabl (54. Zentrich), Hoops (79. Leuthard), Knipping, Lamby - Skarlatidis (73. Mashigo), Maier, Ortel, Waidner - Ihorst (73. Jastremski), Kügel. - Trainer: Unterberger Heide - Schwabl (54. Zentrich), Hoops (79. Leuthard), Knipping, Lamby - Skarlatidis (73. Mashigo), Maier, Ortel, Waidner - Ihorst (73. Jastremski), Kügel. - Trainer: Unterberger Essen: Golz - Rios Alonso (60. Meisel), Schultz, Kraulich, Brumme - Müsel, Kaparos (60. Eisfeld) - Eitschberger (72. Voufack), Arslan, Safi (72. D’Haese) - Vonic. - Trainer: Dabrowski Tor: 1:0 Ortel (47.), 2:0 Kügel (81.) Schiedsrichter: Timon Schulz (Hannover) Zuschauer: 5155

Und er brachte richtig viel frischen Wind in die Partie. Nach seiner tollen Vorarbeit verpasste in der Mitte Leonardo Vonic nur um Zentimeter das 1:1 (76.). Es war wie immer an dem Tag. Essens probierte, keines falls überzeugende Unterhachinger machten.

Wie in der 81. Minute. Da war es nach einem Standard Julian Kügel, der per Kopf zur Entscheidung traf. Essen hatte wie in Durchgang eins mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe und über 20 Torschüsse. Brachte alles nichts, durch das 0:2 wurde nun aus einem vernünftigen ein mäßiger Start. Und die Erkenntnis. Hinten ist RWE immer für einen dicken Bock gut, vorne fehlt aktuell die Phantasie, wer die benötigten Treffer erzielen soll.

Weiter geht es für RWE nach der Länderspielpause mit dem Heimspiel gegen den SV Wehen (Samstag, 14. September, 14 Uhr). Unterhaching muss zeitgleich beim 1. FC Saarbrücken ran.