Nur ein Punkt aus vier Spielen und nun auch noch eine Derby-Niederlage. Der SV Waldhof Mannheim kriselt schon sehr früh in der Saison.

Der Fehlstart des SV Waldhof Mannheim ist perfekt. Ein Punkt aus vier Spielen - das bedeutet aktuell die Rote Laterne der 3. Liga.

Dementsprechend fand auch Mannheim-Trainer Marco Antwerpen bei "Magenta Sport" deutliche Worte. Er übte auch Selbstkritik - Antwerpen: "Was da gerade auf dem Platz passiert ist, war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir müssen uns an die Dinge halten, die wir im Vorfeld besprechen. Das ist nicht immer auf dem Platz so gegeben. Wir gehen durch einen Fehler von uns in Rückstand. Saarbrücken hat uns gezeigt, wie man das dann verteidigt. Mit der Leistung können wir nicht einverstanden sein."

Weiter meinte der Fußballlehrer: "Ich bin für die sportliche Sache verantwortlich. Der stelle ich mich auch. Dass das ein klassischer Fehlstart ist, weiß jeder. Sich immer hinzustellen und neue Spieler fordern, kann auch nicht der richtige Weg sein. Es funktioniert nicht so, wie es sein soll. Dann nehme ich mich mehr in die Verantwortung als jeden Spieler."

Für Antwerpen geht es in der Länderspielpause darum, eine zweite Zittersaison zu vermeiden. Wenn er darf. Denn in Mannheim sind die Verantwortlichen um Mäzen Bernd Beetz bekanntlich nicht so geduldig. Derweil war beim 1. FC Saarbrücken nach dem 1:0-Sieg im Derby im Carl-Benz-Stadion zu Mannheim groß. Das bestätigte auch Trainer Rüdiger Ziehl: "Die Erleichterung ist groß. Es war ein krass intensives Spiel bei den Temperaturen. Beide Teams waren auf Augenhöhe. Wir hatten auch Momente, in denen wir Glück hatten. Trotzdem war die Mehrzahl der Möglichkeiten auf unserer Seite. Wir müssen den Elfmeter reinmachen. Dann ist das Spiel früher entschieden. Die Mannschaft hat aber richtig gut verteidigt und das ist das, was wir haben wollen."

Die Statistik zum Spiel

Mannheim: Hanin - Matriciani, Klünter, Hoffmann (26. Seegert), Voelcke - Thalhammer (46. Benatelli), Rexhepi (46. Fein) - Okpala, Shipnoski, Arase (46. Boyd) - Lohkemper (65. Kobylański).

Saarbrücken: Menzel - Sonnenberg (46. Lasse Wilhelm), Zeitz, Becker - Rizzuto, Sontheimer (90.+4 Bichsel), Schumacher - Civeja (74. Krahn), Vasiliadis (74. Günther-Schmidt) - Schmidt (57. Naifi), Brünker.

Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang)

Tor: 0:1 Vasiliadis (41.)

Gelbe Karten: Rexhepi, Lohkemper, Seegert - Sonnenberg, Wilhelm

Zuschauer: 15.452