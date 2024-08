Der FC Hansa Rostock hat nach dem schlechten Saisonstart reagiert und noch einmal zwei neue Spieler verpflichtet.

Nach dem Zugang von Mittelfeldspieler King Manu, der von Fortuna Düsseldorf für ein Jahr ausgeliehen wird, hat Hansa Rostock auch noch einmal seinen Angriff verstärkt.

Mit Sturm-Talent Ryan Naderi wurde ein weiterer Offensivspieler unter Vertrag genommen. Der 20-jährige Naderi wechselt vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, wo er im vergangenen Jahr mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet wurde, nach Rostock. Über die Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Für die Gladbacher absolvierte Naderi in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 53 Spiele für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West. Dabei gelangen dem 1,93 Meter großen Mittelstürmer zehn Tore und neun Vorlagen. Ausgebildet wurde er zuvor in den Nachwuchsleistungszentren von Dynamo Dresden und Borussia Mönchengladbach.

"Ryan ist ein klassischer Mittelstürmer, in dem noch sehr viel Entwicklungspotenzial steckt. Er ist trotz seiner Größe ein athletischer und technisch versierter Spieler, der Dynamik und Tiefgang mitbringt sowie über viel Spielintelligenz verfügt", sagt Amir Shapourzadeh, Direktor Profi-Fußball beim FC Hansa, über den 15. Neuzugang der laufenden Saison. "Mit seiner Verpflichtung sind wir im Angriff noch breiter und variabler aufgestellt und daher gut für die lange Saison in der 3. Liga vorbereitet."

Zu seinem Wechsel vom Niederrhein an die Ostsee sagt Naderi: "Ich bin ein robuster Stürmer, der viel mit dem Körper arbeitet und den Abschluss sucht. Ich fühle mich im Strafraum am wohlsten, lasse mich aber auch gern mal etwas fallen, um dann die Bälle zu fordern. Nach zwei Jahren in der Regionalliga freue ich mich, den nächsten Schritt zu machen und in der 3. Liga für den FC Hansa im Ostseestadion zu spielen."

Die Rostocker haben am 4. Spieltag mit 0:3 beim FC Viktoria Köln verloren und befinden sich schon vor anstehenden Länderspielpause in der Krise. "Wir müssen uns schütteln. Ich glaube, dass die Verunsicherung sehr groß ist. Wir müssen viel reden und gut arbeiten in der Länderspielpause", sagte Rostock-Trainer Bernd Hollerbach nach dem 0:3 bei der Viktoria.