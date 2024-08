Besonders viel zu tun hatte Fortuna Düsseldorf am Deadline Day. Am Freitagabend war der Zweitligist einer der Gewinner.

Es war ein geschäftiger Deadline Day für Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Neben den ohnehin hektischen letzten Stunden, in denen Transfers abgewickelt werden dürfen, stand auch noch das schwere Spiel gegen Hannover 96 auf dem Programm. Nach Yannik Engelhardt und Christos Tzolis verloren die Rheinländer mit Ao Tanaka (Leeds United) auch noch den nächsten Leistungsträger der Vorsaison.

Da konnten einige Fortunen schon mit einem mulmigen Gefühl im Bauch in den Freitag gestartet sein. Am Ende des Tages gingen dann die meisten von ihnen aber wohl mit einem breiten Grinsen ins Bett.

Denn egal ob auf oder neben dem Platz - die Düsseldorfer lieferten ab. Gegen die Niedersachsen erzielte Danny Schmidt (59.) den verdienten 1:0-Siegtreffer, und auch auf dem Transfermarkt konnte die Fortuna dreifach punkten.

Außenbahnspieler Myron van Brederode kommt von AZ Alkmaar. Zunächst wird der Niederländer auf Leihbasis in die Landeshauptstadt wechseln, es gibt aber eine Kaufoption, wie die Fortuna mitteilte. Auch Giovanni Haag wird von nun an das Trikot der Düsseldorfer tragen. Der defensive Mittelfeldspieler kommt aus der französischen Ligue 2 von Rodez AF und wird mit der Rückennummer 6 auflaufen. Als dritten Neuzugang präsentierte der Klub dann noch den isländischen Nationalspieler Valgeir Lunddal Fridriksson, der vom schwedischen Erstligisten BK Häcken kommt.

Und auch damit war die Fortuna noch nicht durch mit den Planungen. Der 20-jährige King Manu, 2023 vom MSV Düsseldorf verpflichtet und bisher in der Regionalliga-Mannschaft eingesetzt, unterschrieb einen Profivertrag. Nach fünf Kurzeinsätzen im Unterhaus in der Vorsaison verleiht der Zweitligist das Talent jedoch sofort weiter.

Und so konnte sich auch Drittligist Hansa Rostock trotz 0:3-Niederlage gegen Viktoria Köln über einen Last-Minute-Transfer freuen: „King Manu hat uns vor allem durch seine Mentalität und Durchsetzungsfähigkeit überzeugt. Er hat einen spannenden Umweg außerhalb der Leistungszentren genommen, um im bezahlten Fußball zu landen, was für seinen unbedingten Willen spricht“, erklärt Amir Shapourzadeh, Direktor Profi-Fußball beim F.C. Hansa. „Er bringt durch seine Größe und Physis sehr gute körperliche Voraussetzungen mit und findet auch auf engem Raum Lösungen. Durch seine Wucht und unorthodoxe Spielweise bringt King Manu ein weiteres belebendes Element in unser Spiel, so dass wir schwerer auszurechnen sind. Unser Dank gilt Fortuna Düsseldorf, die uns durch die Leihe ermöglichen, einen sehr talentierten Spieler nach Rostock zu holen.“

King Manu sagt zu seinem Wechsel: „Nach den Gesprächen mit Amir Shapourzadeh, dem Chef-Trainer und Chris Kinsombi, den ich bereits kenne, hatte ich schnell das Gefühl, dass es die richtige Option für mich ist. Ich denke, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterhelfen kann und mich selbst sportlich und charakterlich weiterentwickeln kann. Ich bin variabel einsetzbar und fühle mich zentral auf allen Positionen wohl. Ich kann aber auch in der Innenverteidigung spielen, weil ich aggressiver Spielertyp bin, der immer gewinnen will. Ich freue mich auf das Jahr bei Hansa und die Fans und werde alles reinhauen.“