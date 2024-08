Alemannia Aachen hat noch vor dem Heimspiel gegen Tabellenführer FC Erzgebirge Aue zwei neue Spieler klar gemacht.

Vor einer Woche - am 23. August 2024 - hatte RevierSport berichtet, dass Alemannia Aachen an Lamar Yarbrough vom SSV Ulm 1846 dran ist. Nun haben sich der Dritt- und der Zweitligist geeinigt: Der 1,92 Meter große Innenverteidiger ist seit Donnerstag, 29. August, ein Alemanne.

"Das kann ich so bestätigen. Lamar hat schon am Donnerstag bei uns angeschwitzt und wird am Freitag um 11 Uhr im Mannschaftstraining dabei sein. Wir freuen uns sehr, dass unser Wunschspieler für die Innenverteidigung jetzt in Aachen ist. Lamar wird den Kader verstärken", erklärt Erdal Celik gegenüber RS.

Und der Technische Direktor der Alemannen konnte noch eine gute Nachricht aus Sicht der Kaiserstädter preisgeben. Neben Linksfuß-Innenverteidiger Yarbrough ist auch Rechtsfuß-Abwehrmann Patrick Nkoa ab sofort ein Teil des Kaders von Trainer Heiner Backhaus.

"Ja, die Ausländerbehörde hat uns nun das grüne Licht gegeben. Ab sofort ist Patrick ein Teil der Mannschaft", bestätigt Celik.

Die Transfers von Alemannia Aachen im Überblick: Zugänge: Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Bentley Baxter Bahn (Waldhof Mannheim), Leandro Putaro (VfL Osnabrück), Gianluca Gaudino (SV Stripfing), Ismail Harnafi (1. FC Düren), Felix Meyer (BFC Dynamo), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II), Jabez Makanda (Berbourg), Kevin Goden (Waldhof Mannheim), Luca Schmidt, Faton Ademi, Leon Rashica (alle eigene U19), Elias Bördner (Viktoria Köln), Lamar Yarbrough (SSV Ulm 1846), Patrick Nkoa (Hansa Rostock) Abgänge: Franko Uzelac (MSV Duisburg), Robin Afamefuna (Fortuna Köln), Beyhan Ametov (Wuppertaler SV), Vleron Statovci, Jan Strauch (beide 1. FC Düren), Vincent Schaub, Kilian Pagliuca, Bastian Müller (alle Ziel unbekannt)

Das Problem beim 1,92 Meter großen Kameruner, der zuletzt bei Hansa Rostock unter Vertrag stand, war: Nkoa musste für seine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland einen Profivertrag vorweisen - laut Rostocker Behörden zähle ein Drittliga-Vertrag nicht dazu. Die Ausländerbehörde in Aachen akzeptierte aber den Alemannia-Arbeitsvertrag von Nkoa und verlängerte die Aufenthaltsgenehmigung Nkoas.

Mit Yarbrough, Nkoa sowie Mika Hanraths, Jan-Luca Rumpf, Julius Schell und Aldin Dervisevic hat Coach Backhaus nun sechs Innenverteidiger zur Verfügung.

Nicht mehr zum Kader gehört derweil Vincent Schaub. Ähnlich wie Marc Brasnic, Dustin Willms und Lars Oeßwein gehörte auch Schaub seit Beginn der Vorbereitung - trotz laufender Verträge bis zum 30. Juni 2025 - nicht mehr zur Mannschaft. "Nun konnten wir uns in Schaubs Fall auf eine Vertragsauflösung einigen. Ich hoffe, dass die anderen drei Jungs auch zur Vernunft kommen und wir uns einigen. Es macht doch für einen Fußballer keinen Sinn, wenn er auf der Tribüne hockt", betont Celik.

Am Samstag (31. August, 14 Uhr) empfängt die Alemannia am heimischen Tivoli Tabellenführer FC Erzgebirge Aue. Über 20.000 Karten sind für dieses Spiel schon verkauft.