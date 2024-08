Dynamo Dresden hat noch einmal eine Verstärkung bekanntgegeben. Derweil hat der SC Verl einen Spieler in die Regionalliga verliehen.

Sebastian Lange, Sportchef des SC Verl, hatte es vor wenigen Tagen gegenüber RevierSport angekündigt: Marco Mannhardt soll zu einem Regionalligisten verliehen werden. Gesagt, getan.

Der Sportclub Verl verleiht Mannhardt, der in Verl einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 besitzt, in die Regionalliga Bayern zum FV Illertissen.

"Marco hat in der Vorbereitung aufgrund seines Mittelhandbruchs viel Pech gehabt und große Teile der Vorbereitung verpasst. In Illertissen wird er jetzt in einem gewohnten Umfeld die nötige Spielpraxis bekommen und kehrt im kommenden Sommer zurück nach Verl", erklärt Lange.

Selbst sucht der Verl noch eine Verstärkung für die Offensive - RevierSport berichtete.

Dynamo Dresden: Verstärkung aus der 1. Bundesliga

Diese hat die Dynamo Dresden in Jonas Sterner gefunden. Der Flügelspieler kommt vom KSV Holstein Kiel für ein Jahr an die Elbe. Ebenfalls ein Leihgeschäft.

"Wir haben zuletzt immer wieder betont, uns in der Offensive breiter aufstellen zu wollen. Mit Jonas haben wir jetzt einen jungen und talentierten Spieler für uns gewonnen, der als Spieler dazu bereits über einen guten Erfahrungsschatz aus höheren Spielklassen verfügt. Mit seiner Athletik und Technik bringt er sehr gute Grundlagen mit, um sowohl auf der Außenbahn als auch auf unseren Achterpositionen den Konkurrenzkampf weiter zu beleben", sagt Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD.

Thomas Stamm, Cheftrainer der Schwarz-Gelben, ergänzt: "Jonas kann mit seiner Variabilität in der Offensive ein wichtiger Baustein für unser Spiel werden. Er beherrscht das Verhalten im Offensivpressing und bringt darüber hinaus ein gutes Gespür für die Tiefe mit. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit ihm an unseren Zielen arbeiten können."

Der 22-jährige Sterner wurde am 13. Mai 2002 in Husum geboren. Über Junioren-Stationen beim Rödemisser SV und der SG Hattstedt/Arlewatt wechselte der 1,81 Meter große Außenbahnspieler in die Jugend des KSV Holstein. Bei den Störchen schaffte Sterner später den Sprung in den Profikader und absolvierte bislang 36 Spiele in der 2. Bundesliga in denen er drei Tore und eine Vorlage beisteuerte.