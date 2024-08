Rot-Weiss Essen hat in dieser noch jungen Spielzeit kein Glück, was Verletzungen betrifft. Zwei weitere Spieler fallen aus - einmal mehr Ekin Celebi.

In der vergangenen Saison 2023/2024 hatte Rot-Weiss Essen im Verletzungsbereich viel Glück und kam allen voran zu Beginn der Serie recht unbeschadet davon. Einzig Neuzugang Ekin Celebi hatte Pech und fiel die komplette Serie aus.

In dieser Spielzeit ist das anders. RWE hat in diesem Bereich weniger Glück. Nach den Verletzungen von Tom Moustier (Mittelfußbruch) und Robbie D'Haese (Handverletzung) werden nun zwei weitere Spieler ausfallen, einer davon wochenlang. Wieder ist Celebi betroffen.

"Ekin Celebi und Manuel Wintzheimer haben sich im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld leider muskuläre Verletzungen zugezogen. Unser Neuzugang aus Nürnberg wird voraussichtlich nach der Länderspielpause wieder ins Training zurückkehren. Bei unserem Linksverteidiger stehen dagegen noch weitere Untersuchungen aus, die Ausfallzeit wird aber in jedem Fall einige Wochen betragen", heißt es in einer offiziellen RWE-Meldung vom Dienstag, 27. August 2024.

Zur Erinnerung: Die Länderspielpause ist für das übernächste, also ab dem 7. September, terminiert. Erst in der Woche danach könnte Wintzheimer zurückkehren und wieder ein Thema für Trainer Christoph Dabrowski sein. Dann wird sich RWE auf das Heimspiel am Samstag (14. September, 14 Uhr) gegen Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden vorbereiten. Für Celebi wird das kein Thema sein.

Er hatte in der vergangenen Saison mit Leisten-Problemen zu kämpfen und stand Dabrowski in 23/24 nicht zur Verfügung. Jetzt ist es der Hüftbeuger. Dabei hinterließ Celebi in den ersten drei Einsätzen in dieser Saison einen soliden Eindruck. Insgesamt kam er auf 203 Einsatzminuten. Gegen Bielefeld (0:0) musste er dann nach 52 Minuten raus - erst einmal für längere Zeit.

Rot-Weiss Essen: Wer besetzt nun die Links- und Rechtsverteidiger-Position?

Bleibt abzuwarten, wie Essens Trainer Dabrowski diesen Ausfall kompensieren wird. Es gibt eigentlich zwei Optionen: Entweder rückt Lucas Brumme, der auf dem linken Flügel bis dato einen tollen Eindruck hinterließ, wieder auf die Linksverteidiger-Position oder Hertha-Leihgabe Julian Eitschberger rückt auf links, dann könnten Eric Voufack, Nils Kaiser oder auch José-Enrique Ríos Alonso und Mustafa Kouruma um den Platz auf der rechten Abwehrseite kämpfen. Schon am Dienstag (19 Uhr) kann Dabrowski im Niederrheinpokal gegen Sterkrade 06/07 etwas ausprobieren.