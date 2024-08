Drittligist Rot-Weiss Essen verpasste gegen Arminia Bielefeld den ersten Heimsieg der Saison. Wir haben mit Jimmy Kaparos gesprochen.

Im vierten Pflichtspiel für Rot-Weiss Essen stand Jimmy Kaparos zum vierten Mal in der Startelf. Beim Heimauftritt gegen Arminia Bielefeld spielte der Neuzugang von Schalke II im Mittelfeldzentrum erneut an der Seite von Torben Müsel.

Zum ersten Mal stand dabei defensiv die Null. Weil RWE aber auch offensiv kein eigener Treffer gelang, endete die Partie leistungsgerecht torlos. Die Essener warten damit auch nach dem zweiten Drittliga-Heimspiel noch auf den ersten Sieg.

Für Kaparos ging das Remis in Ordnung: "Das war schon ein Zermürbungskampf, es ging wirklich hin und her. Am Ende ist es ein gerechtes 0:0. Vorne hat bei uns leider immer der letzte Pass gefehlt, die letzte Konsequenz. Den entscheidenden Ball sauber zu spielen oder dann auch sauber anzunehmen, das war glaube ich der Punkt. Wenn man merkt, dass offensiv nicht viel klappt, dann muss man das Ergebnis auch mal mitnehmen."

Der 22-Jährige absolviert bei Rot-Weiss Essen seine erste richtige Saison als Profi. Zuvor spielte er in der Regionalliga West für die Schalker Reserve. Bei der ersten Mannschaft kam er zweimal über insgesamt 28 Minuten zum Einsatz. In seiner Entwicklung sieht sich der 1,87-Meter-Mann auf dem richtigen Weg.

"Ja, ich hatte zwei Fehler in den ersten zwei Spielen, aber das gehört dazu. Ich bin in einem Prozess. Dass man bei der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, Fehler macht, kann passieren. Es ist blöd, dass es zweimal hintereinander passiert ist. Aber jeder macht Fehler", erklärte der Mittelfeldspieler.

Weiter geht es für die Rot-Weissen in der Liga erst am kommenden Sonntag (01. September, 16.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching. Letztes Jahr kassierte RWE an gleicher Stelle eine 0:4-Klatsche, dieses Mal soll es besser gemacht werden.

Bevor es allerdings zum Duell mit Unterhaching kommt, wartet eine Pflichtaufgabe auf die Dabrowski-Elf: Am Dienstagabend (27. August, 19 Uhr) empfängt RWE den Bezirksligisten Sterkrade 06/07 in der ersten Runde des Niederrheinpokals.