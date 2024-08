Rot-Weiss Essen hat am Dienstag (21. August) den nächsten neuen Spieler an Land gezogen. Diese Verpflichtung hat auch eine Auswirkung auf einen bisherigen Trainingsgast.

Rot-Weiss Essen ist mittlerweile bei zehn neuen Spielern für die Saison 2024/2025 angelangt. Als 10. Zugang wurde am Dienstag (21. August), wie RevierSport berichtete, Julian Eitschberger vorgestellt.

Das Leihgeschäft zwischen Zweitligist Hertha BSC und Drittligist Rot-Weiss Essen hat auch auf einen bisherigen RWE-Trainingsgast eine Auswirkung. Denn wie RS erfuhr, wird es definitiv nicht mehr zu einem Comeback von Sandro Plechaty im rot-weissen Dress kommen.

Nach unseren Informationen beendete der 26-jährige Plechaty, der wie Eitschberger auf der rechten Abwehrseite zuhause ist, schon am Montagabend sein Gasttraining bei RWE. Via Telefon hatte Plechaty Coach Christoph Dabrowski mitgeteilt, dass er nach mehr als drei Wochen ab sofort nicht mehr mit der Mannschaft mittrainieren werde und sich für das Fithalten bei Rot-Weiss bedanke.

RWE soll von Beginn an mit offenen Karten gespielt und Plechaty nur geringe Chancen auf ein erneutes Engagement an der Hafenstraße in Aussicht gestellt haben.

Nichtsdestotrotz ist aus Plechatys Umfeld zu hören, dass dieser schwer enttäuscht sei. Immerhin war er nun lange im Training und ein gefühlt schon wieder festes Teammitglied - so ist es auch aus der Mannschaft zu hören. Von den RWE-Profis werden Plechaty top Trainingsleistungen bescheinigt.

Vier Jahre spielte Sandro Plechaty für Rot-Weiss Essen. In seiner Zeit an der Hafenstraße absolvierte der 26-Jährige 104 Pflichtspiele, in denen er neun Treffer erzielte und 24 Tore vorbereitete. Plechaty war der Essener Dauerbrenner in der Aufstiegssaison 2021/22 und entwickelte sich bei RWE von einem Talent zu einem gestandenen Spieler.

Nach RS-Informationen soll Plechaty, der natürlich einen Vertrag in der 3. Liga bevorzugt, mehrere Anfragen aus verschiedenen Regionalliga-Staffeln vorliegen haben. Mit diesen wird er sich nun auseinandersetzen.

Neben Plechaty befinden sich auch noch Björn Rother und Isaiah Young auf Vereinssuche. Das gilt auch für Andreas Wiegel, Moussa Doumbouya und Aaron Manu. Das Trio ist noch bis zum 30. Juni 2025 an RWE gebunden und darf den Verein verlassen.

Für Abwehrspieler Manu und den verletzten Stürmer Doumbouya (Leistenprobleme) gibt es Stand heute - 21. August 2024 - keine Anfragen. Das gilt auch für den 33-jährigen Rechtsverteidiger Wiegel. Man muss festhalten: Das Trio ist auf dem Markt nur sehr schwer zu verkaufen.

Wie RevierSport erfuhr, zieht RWE zumindest in der Personalie Wiegel Gespräche bezüglich einer vorzeitigen Vertragsauflösung in Betracht. Wahrscheinlich ist das in diesem Fall die einzige Lösung, um Wiegel nicht noch bis zum 30. Juni 2025 ein ordentliches fünfstelliges Gehalt weiter überweisen zu müssen.

Die RWE-Transfers in der Übersicht

Zugänge: Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (Schalke U23), Berkant Gedikli (eigene U19), Robbie D‘Haese (KV Oostende), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Dion Berisha (Bayern München II), Michael Schultz (Viktoria Köln), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Manuel Wintzheimer (ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Fabian Rüth (Chemie Leipzig), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Björn Rother, Isaiah Young, Sandro Plechaty (alle Ziel unbekannt), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Felix Götze (SC Paderborn), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Ben Heuser (VfL Bochum II)