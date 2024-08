Rot-Weiss Essen präsentiert in Kürze den zehnten externen Sommerzugang. Er weilt bereits in der Stadt.

Noch bis zum kommenden Freitag, (30. August, 20:00 Uhr) können in dieser Transferperiode Spieler verpflichtet werden. Dann endet die Sommer-Transferperiode.

Rot-Weiss Essen möchte in dieser Phase noch zwei Akteure verpflichten. Bis vor wenigen Tagen wirkte die offensive Außenposition als dringlichste Baustelle.

Das hat sich geändert. Ein Rechtsverteidiger ist aktuell Priorität Nummer eins, denn mit Andreas Wiegel wird derzeit nicht geplant, Eric Voufack und Nils Kaiser scheinen in der Rangliste von Trainer Christoph Dabrowski derzeit auch nicht die besten Karten zu haben. José-Enrique Ríos Alonso wurde zuletzt dort gegen Hannover II getestet, er ist aber in der Innenverteidigung deutlich stärker.

Daher haben die RWE-Verantwortlichen nun reagiert und präsentieren - vermutlich noch am Dienstag - einen weiteren Zugang. Wie RS bereits exklusiv berichtete, sind sich die Essener einig mit Julian Eitschberger von Hertha BSC II, der bereits in Essen weilt und in Kürze seinen Vertrag unterschreiben soll. In Berlin steht das 20-jährige Talent noch bis 2027 unter Vertrag.





Daher wird es eine einjährige Leihe geben für den Spieler, der in der letzten Saison 31 Mal (ein Tor, drei Vorlagen) für den Halleschen FC in der 3. Liga auflief. Eitschberger kann sowohl rechts in der Viererkette auflaufen, als auch die rechte Seite beim System mit einer Dreierkette beackern.

Damit hätte RWE nur noch eine Baustelle offen. Gesucht wird noch ein offensiver Außenspieler, nachdem man sich entschieden hat, derzeit nicht mehr im zentralen Mittelfeld oder im Sturmzentrum nachzulegen.

Die RWE-Transfers in der Übersicht

Zugänge: Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (Schalke U23), Berkant Gedikli (eigene U19), Robbie D‘Haese (KV Oostende), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Dion Berisha (Bayern München II), Michael Schultz (Viktoria Köln), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Manuel Wintzheimer (ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Fabian Rüth (Chemie Leipzig), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Björn Rother, Isaiah Young, Sandro Plechaty (alle unbekannt), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Felix Götze (SC Paderborn), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Ben Heuser (VfL Bochum II)