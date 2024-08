RS hatte es bereits berichtet, nun bestätigt Rot-Weiss Essen den zehnten externen Sommerzugang bei RWE.

Zwei Positionen wollte Rot-Weiss Essen für die Drittliga-Saison noch neu besetzen. Einen Rechtsverteidiger hat RWE nun gefunden.

Wie die Essener mitteilten, hat Julian Eitschberger, RS berichtete - einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben. Der 20-Jährige, der zuletzt an den Drittligisten Hallescher FC ausgeliehen war, wird von Zweitligist Hertha BSC ausgeliehen. Dort steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

"Julian Eitschberger ist ein hoch veranlagter und spannender Spieler, der sich in seinem ersten Drittliga-Jahr zum unumstrittenen Stammspieler beim Halleschen FC entwickelt hat. Er ist aktueller U-Nationalspieler und bringt viel Entwicklungspotential mit. Aufgrund seiner starken letzten Saison haben wir uns schon seit einigen Wochen mit ihm beschäftigt. Nun hat sich in den vergangenen Tagen die Option ergeben, Julian für die kommende Saison ausleihen zu können. Wir freuen uns, dass wir diese Leihe, die ohne das Zutun der Verantwortlichen von Hertha BSC nicht möglich gewesen wäre, realisieren konnten und sind davon überzeugt, dass er uns verstärken wird“, sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE.

Der U21-Nationalspieler weiß, worauf es bei seiner Entwicklung ankommt. Er hat sich bewusst für RWE entschieden: "Ich habe die 3. Liga bereits in der letzten Saison kennengelernt und weiß, mit welcher Intensität hier Fußball gespielt wird. Bei RWE und Christoph Dabrowski sind aber auch spielerische Elemente sehr wichtig, weshalb ich davon überzeugt bin, dass ich mich hier ideal weiterentwickeln kann. An der Hafenstraße habe ich zudem auch schon gespielt und einen tollen Eindruck gewonnen. Ich freue mich auf das kommende Jahr und hoffentlich viele Spiele."

Julian ist ein talentierter und offensiv denkender Spieler, der sowohl als Rechtsverteidiger in einer Vierer- als auch als Schienenspieler in einer Fünfer-Kette zum Einsatz kommen kann Christoph Dabrowski

Das erste könnte er schon am Samstag (14 Uhr) machen, wenn RWE zu Hause gegen Arminia Bielefeld ran muss. Im Saft steht er, bisher hat er in der noch jungen Saison zwei Spiele für Hertha BSC II in der Regionalliga Nordost gemacht.





Sein neuer Trainer Christoph Dabrowski freut sich auf den Zugang: "Julian ist ein talentierter und offensiv denkender Spieler, der sowohl als Rechtsverteidiger in einer Vierer- als auch als Schienenspieler in einer Fünfer-Kette zum Einsatz kommen kann. Mit seinem Tempo und seiner Flankenqualität schaltet er sich immer wieder ins Offensivspiel ein, ist zeitgleich aber auch sehr robust und kompromisslos im Zweikampf. Ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat."

Zugänge: Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (Schalke U23), Berkant Gedikli (eigene U19), Robbie D‘Haese (KV Oostende), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Dion Berisha (Bayern München II), Michael Schultz (Viktoria Köln), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Manuel Wintzheimer (ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (ausgeliehen von Hertha BSC)