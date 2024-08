Puh, das ist bitter für den SV Sandhausen. Der ambitionierte Drittligist muss seine Abwehr umbauen. Derweil gibt es Personal-News von der SpVgg Unterhaching.

Jonas Weik wird dem SV Sandhausen für lange Zeit nicht zur Verfügung stehen. Bei dem 24 Jahre alten Linksverteidiger wurde ein Kreuzbandriss festgestellt. Dabei hatte er sich nach seiner Behandlung in der 80. Minute beim 1. FC Saarbrücken (1:0-Sieg) noch durch die Schlussphase gekämpft.

"Der Ausfall ist richtig bitter – für Jonas ebenso wie für uns. Er war richtig gut drauf und einer unserer Stammspieler. Es ist unfassbar, dass Jonas mit dieser schweren Verletzung diese intensive Partie zu Ende spielt. Er bekommt von uns jetzt jegliche Unterstützung und die Zeit, die er benötigt, um noch stärker zurückzukommen", sagt Sandhausens Sportdirektor Mathias Imhof.

"Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an einer Lösung, um diese Lücke, die Jonas hinterlässt, zeitnah schließen zu können", so Imhof abschließend. Die Aussage lässt einen gewissen Interpretationsspielraum, deutet jedoch auf eine Nachverpflichtung auf dem Transfermarkt hin.

Weik war beim SVS links hinten gesetzt. In der noch jungen Drittligasaison hat er beide Spiele über die volle Distanz bestritten - eben auch die Partie in Saarbrücken. Nun verpasst er nicht nur das DFB-Pokal-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag, 18. August, 15:30 Uhr, sondern auch große Teile der Drittliga-Saison. Er sei bereits operiert worden, ließ der SVS verlauten.

Derweil hat Liga-Konkurrent SpVgg Unterhaching Defensivspieler Nils Ortel gebunden. Der gebürtige Münchner, der seit 2017 für den Verein aufläuft, hat seit der U14 alle Jugendmannschaften der Rot-Blauen durchlaufen. Der 1,83 Meter große Defensivspieler hat in der abgelaufenen Saison 2023/24 bereits elf Spiele in der 3. Liga absolviert und je ein Tor und eine Vorlage beigesteuert. In der Landesliga Bayern Südwest bestritt Ortel zehn Spiele und konnte für die Zweitvertretung der Spielvereinigung ebenfalls ein Tor und eine Vorlage für sich verbuchen.

"Es freut mich sehr, meinen Vertrag bei den Vorstädtern verlängern zu können. Seit meinem ersten Tag hier habe ich mich unglaublich wohl gefühlt und schätze das großartige Miteinander in der Kabine sehr. Deshalb freue ich mich auf viele weitere Momente mit den Fans im Sportpark und darauf, weiterhin ein Teil dieses Vereins zu sein", sagte der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger.

Zur Dauer des neuen Vertrages sagten die Hachinger nichts.