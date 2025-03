Das Spiel von Alemannia Aachen bei der SpVgg Unterhaching stand auf der Kippe. Jetzt gibt es eine Entscheidung.

Die Ungewissheit der Austragung des Drittliga-Spiels bei der SpVgg Unterhaching sorgte zuletzt für Unmut bei Alemannia Aachen. Jetzt gibt es eine Entscheidung: Die Partie kann stattfinden und planmäßig am Samstagnachmittag (14 Uhr, RS-Liveticker) im Hachinger Uhlsport-Park ausgetragen werden.

Das stand in den vergangenen Tagen auf der Kippe. Anfang März musste das Heimspiel gegen Hansa Rostock abgesagt werden, da die Gemeinde das Stadion aufgrund eines unzureichenden Sicherheitskonzeptes für Hochrisikospiele gesperrt hatte.

Inzwischen hat die Spielvereinigung dieses Konzept überarbeitet und der Gemeinde vorgelegt, die grünes Licht gab. Auch die Polizei stimmte nun zu, so dass der Austragung des Duells gegen Aachen - und allen weiteren Heimspielen bis Saisonende - nichts mehr im Wege steht.

"Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die es jetzt möglich gemacht haben, dass wir unser kommendes Heimspiel gegen Aachen im heimischen Stadion austragen dürfen", sagt Präsident Manfred Schwabl in einer Klub-Mitteilung. "Wir haben die sicherheitsrelevanten Anforderungen in Bezug auf unser Stadion im Dialog mit der Gemeinde Unterhaching und der Polizei entsprechend abgearbeitet und freuen uns auf das Spiel."

Die Aachener hätten sich frühere Planungssicherheit gewünscht. "Wir fühlen uns nicht korrekt behandelt, das ist für alle Aachener ein inakzeptables Verfahren", ärgerte sich der Technische Direktor Erdal Celik in der Aachener Zeitung. Der Fanbeirat der Alemannia übte noch schärfere Kritik und Unterhaching und am DFB, sprach sogar von Wettbewerbsverzerrung an.

Für Aachen bietet das Spiel am Samstag gute Aussichten auf den dritten Sieg in Serie. Denn die Gastgeber belegen den letzten Tabellenplatz der 3. Liga. Bei 16 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer sind sie bereits abgeschlagen, während die Alemannia zuletzt wichtige Schritte in Richtung Klassenverbleib gehen konnte.