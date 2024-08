Beim VfL Osnabrück läuft es in der 3. Liga noch gar nicht. Jetzt ist der niedersächsische Klub nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Bryang Kayo und Kofi Amoako verstärken den Drittligisten VfL Osnabrück - jeweils auf Leihbasis. Die Niedersachsen stehen nach dem jüngsten 0:2 gegen Erzgebirge Aue und null Punkten aus den ersten zwei Ligaspielen bereits mächtig unter Druck.

Amoako ist aktueller U19-Nationalspieler, kann im Mittelfeld und in der Innenverteidigung spielen und kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg. "Kofi verfolgen wir bereits intensiv seit Beginn des Jahres. Nach guten Gesprächen mit dem Spieler sowie dem VfL Wolfsburg haben wir frühzeitig eine Leihe angestrebt. Aufgrund der starken Leistungen und der Personalsituation in der Wolfsburger Vorbereitung mussten wir aber Geduld bewahren, um diesen Transfer zu finalisieren", sagte Philipp Kaufmann, Sport-Geschäftsführer der Osnabrücker.

Und weiter: "Kofi ist ein hochveranlagter Spieler mit einer starken Positionierung im Raum, der auf den Zentrumspositionen im Mittelfeld und in der letzten Linie ausgebildet wurde. Durch seine robuste Physis und Körpergröße verfügt er über eine gute Zweikampfstärke, um sich nun auch in der 3. Liga zu behaupten."

Aomoako hat in Osnabrück vor allem eines im Sinn: "Mein Ziel ist es, auf möglichst viel Spielzeit zu kommen. Dafür bin ich mit meinen Leistungen im Spiel und Training selbst verantwortlich. Das gilt ab der ersten Trainingseinheit morgen."

Ähnlich dürfte es auch Kayo gehen, der von Ligakonkurrent FC Ingolstadt kommt und per Kaufoption fest in Osnabrück bleiben könnte. "Ich bin froh hier beim VfL zu sein und gleich direkt ins erste Training einsteigen zu können. So lerne ich das Team schnell kennen und kann mich direkt beweisen", sagte der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler.

Kaufmann ging noch etwas ins Detail: "Bryang ist ein typischer Box-to-Box-Spieler, er zeichnet sich durch seine Power, Dynamik und Robustheit aus. Ein wichtiges Puzzleteil, welches uns im zentralen Mittelfeld noch gefehlt hat."

Kayo wurde im US-amerikanischen Poolesville in der Nähe von Washington D.C. geboren und wechselte 2021 nach Deutschland zum VfL Wolfsburg. Eineinhalb Jahre war er ausgeliehen an den 1. FC Nürnberg, wo er 23 Spiele in der Regionalliga Bayern (acht Tore, vier Vorlagen) und zwei Partien in der 2. Bundesliga bestritt. Seit Sommer 2023 steht der 22-jährige Mittelfeldspieler beim FC Ingolstadt unter Vertrag, wo er im vergangenen Jahr aufgrund einer Verletzung erst am 12. Spieltag eingreifen konnte und von den dann verbleibenden 27 Begegnungen in der 3.Liga 23 Spiele bestritt. Beim jüngsten 1: 1 des FCI in Unterhaching stand er noch auf dem Feld.