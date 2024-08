Rot-Weiss Essen: Spieler und Fans feiern 3:1-Sieg - Fanmarsch vor Leipzig-Kracher geplant

Drittligist Rot-Weiss Essen feiert in Hannover (3:1) den ersten Saisonsieg. Anschließend wurde der Dreier gemeinsam mit den Fans bejubelt.

Die Erleichterung war groß. Am Sonntag feierte Rot-Weiss Essen bei Hannover 96 II im zweiten Spiel den ersten Saisonsieg: Dank des Doppelpacks von Lucas Brumme sowie einem tollen Tor von Leonardo Vonic siegte RWE mit 3:1 (1:1) und konnte einen Fehlstart vermeiden.

Es war ein Spiel mit Licht und Schatten. Vorne spielten sich die Essener drei schöne Treffer heraus, aber defensiv war die Elf von Christoph Dabrowski insgesamt viel zu anfällig. Alleine in der Anfangsviertelstunde hatte die 96-Reserve drei, vier gute Möglichkeiten.

Da muss sich RWE in den nächsten Wochen steigern, aber mit einem Dreier im Rücken ist die Stimmung natürlich viel positiver als noch zum Start beim 1:2 gegen Alemannia Aachen.

Apropos Stimmung: Minutenlang feierten die RWE-Spieler den Sieg nach dem Abpfiff zusammen mit den 2500 mitgereisten Fans, die die Partie in der Heinz von Heiden Arena in ein gefühltes Heimspiel verwandelten. Dazu ging die komplette Mannschaft, angeführt von Spielmacher Ahmet Arslan, sogar hoch in den Oberrang, um so nah wie möglich bei den Essener Anhängern zu sein.

Nach wenigen Minuten kam der gesamte Staff zu den Feierlichkeiten hinzu. Nur Cheftrainer Dabrowski musste zum Interview mit "Magenta-Sport". Die Stimmung war ausgelassen, schließlich feierte RWE zum ersten Mal seit dem Drittliga-Aufstieg einen Sieg vor dem vierten Spieltag.

Fanmarsch vor Pokalspiel gegen Leipzig

Anschließend haben die Fans die Mannschaft noch auf das kommende DFB-Pokal-Spiel gegen RB Leipzig (17. August, 15.30 Uhr) eingestimmt. "Scheiß Red Bull", skandierten die mitgereisten Essener.

Die aktive Fanszene hat zudem einen Fanmarsch vor dem Highlight-Spiel gegen den Champions League-Teilnehmer geplant. Treffpunkt ist am Samstag um 12 Uhr beim Sportbad am Thurnfeld (Reckhammerweg, 84). Los geht es dann eine halbe Stunde später. Es wird spannend, ob die Spieler dann auf dem Platz dem haushohen Favoriten Paroli bieten können.