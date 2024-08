Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld am 2. Spieltag war die Enttäuschung bei Borussia Dortmund II riesig. So ordnete Jan Zimmermann die Partie ein.

Borussia Dortmund II hat am 2. Spieltag der 3. Liga die erste Saisonniederlage kassiert. Nach dem klaren 3:0-Auftaktsieg gegen die SpVgg Unterhaching verloren die Dortmunder mit 0:1 (0:0) gegen Arminia Bielefeld.

Mann des Tages war Kaito Mizuta, der in der 88. Minute eine Flanke von der rechten Seite einnicken konnte. Der späte Treffer in einem Spiel, das über weite Strecken ein überschaubares Niveau hatte, kam zwar etwas überraschend, ging aber insgesamt in Ordnung.

Die Enttäuschung auf Seiten der Schwarz-Gelben war aufgrund des späten Gegentreffers groß. "Meine Jungs sind total enttäuscht. Sie tun mir auch echt leid. Wir haben bis zu dem Gegentor ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Die Jungs haben das taktisch überragend gemacht. Wir haben den Pfostenschuss und den Kopfball zugelassen. Mehr nicht. Das wir dann ein Tor bekommen, ist total ärgerlich für die Jungs, da sie mehr verdient hätten. Wir fahren total enttäuscht und frustriert nach Hause", äußerte BVB-Trainer Jan Zimmermann gegenüber Magenta.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel hat Arminia Bielefeld hingegen einen perfekten Saisonstart hingelegt. Dabei lief in der Vorbereitung auf die Partie gegen die U23 der Borussia einiges schief, wie Arminia-Coach Mitch Kniat verriet: "Das Abschlusstraining gestern war bei uns katastrophal. Da hat nichts geklappt. Unsere Abläufe, alles war einfach mies. Ich wusste aber, dass nach so einem Abschlusstraining nur ein Sieg herauskommen kann."

Er ergänzte: "Jeder Trainer kennt das Gefühl, wenn man den Jungs ein gutes Gefühl mitgeben will und dann läuft wirklich alles schief. Jetzt im Spiel war es dann besser. Es hätte auch 0:0 ausgehen können, aber wir brauchen uns nicht zu beschweren, wenn wir die 3 Punkte mitnehmen können."

Nach dem glücklichen Dreier war die Stimmung bei Kniat und den Bielefeldern dementsprechend positiv: "Meine Laune ist sehr gut. Die ist aber nicht nur bei mir und der Mannschaft gut, sondern auch bei den Fans, die jetzt zufrieden nach Hause gehen. Ich gönne das jedem Einzelnen hier im Stadion."