Rot-Weiss Essen hat einen Schritt nach vorne gemacht, doch der Trainer mahnt, dass weitere folgen müssen. Denn es gab auch Bereiche, wo es noch besser werden muss.

Rot-Weiss Essen kann durchatmen. Bei der U23 von Hannover 96 gab dank eines 3:1 den ersten Sieg im zweiten Spiel der noch jungen Saison.

Daher atmetet auch Essens Coach Christoph Dabrowski durch, denn er weiß, dass seiner neu formierten Elf "jedes Ergebnis bei der Entwicklung hilft".

Bei "MagentaSport" betonte er, dass es der Matchplan war, eher defensiv anzufangen und Hannover kommen zu lassen. Seine Analyse: "Wir wollten aus einer kompakten Defensive heraus agieren und die Konterchancen nutzen. Da waren wir richtig gut drin. Es gab aber auch Dinge, die noch nicht so gut waren."

Seine Erklärung: "Wir müssen weiter am Ballbesitz arbeiten, an dem Verständnis, eine Spielkontrolle zu haben. Wir haben viele neue Spieler, die auch in der 3. Liga neu sind. Die Punkte helfen, wir werden weiter hart arbeiten."

Denn in der Tat gab es einige Phasen im Spiel, wo es auch in die andere Richtung hätte gehen können. Der Start gehörte dem Gegner, auch nach der Pause hatte RWE das Glück auf seiner Seite.

96-Trainer Daniel Stendel war daher auch einverstanden mit der Leistung seiner Elf: "Letzte Woche in Aue war die Leistung in Ordnung, diese Woche haben wir eine sehr gute Partie gezeigt. Wir waren zweimal 15 Minuten nicht so präsent. Es sollte nicht sein, wir haben eine Menge investiert, Chancen gehabt, einen guten Ball gespielt. Es haben Kleinigkeiten dazu geführt, dass wir verlieren, wir müssen defensiv zum Beispiel besser umschalten. Die Leistung war aber trotzdem eine Bestätigung, dass es auch funktionieren kann in der 3. Liga. Leider haben wir noch keine Punkte, aber wir werden sicher nicht aufgeben."

Während Hannover weiter auf die ersten punkte wartet, hat RWE vor dem Pokalspiel in einer Woche gegen RB Leipzig (Samstag, 17. August, 15:30 Uhr) die Kurve bekommen, dennoch kann es nur ein Anfang gewesen sein, wie auch Dabrowski weiß: "Wir sind einen Schritt weiter, aber wir brauchen weitere Schritte. Wir sind nicht so weit, dass wir die Sterne vom Himmel spielen."

Und wenn es mal nicht so läuft, dann sind da noch die Fans, die RWE pushen. So auch in Hannover, wo 2000 Essener quasi 90 Minuten durchgesungen haben. Nach dem Spiel gab es die gemeinsame Party mit der Mannschaft. Dabrowski: "Das ist sensationell. Ich freue mich riesig, dass die Mannschaft den Fans den Sieg geschenkt hat und wir punktemäßig in der Saison drin sind."