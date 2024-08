In der 3. Liga gab es am Nachmittag viele enge Spiele, wobei Lex-Tyger Lobinger eines davon sensationelle bereicherte. Derweil sorgte die SpVgg Unterhaching für eine Überraschung.

Es war ein Tor für jeden Jahresrückblick. Mit Flickflack und Salto feierte Lex-Tyger Lobinger ein absolutes Traumtor für Viktoria Köln. Eine Ecke von links konnte Waldhof Mannheim nicht klären. Aus elf Metern zieht Lobinger mit rechts ab, wurde allerdings gebockt. Enrique Lofolomo machte das Spielgerät per Kopf nochmal scharf und an der Strafraumkante schwang sich Lobinger in die Lüfte. Er setzte zu einem Fallrückzieher an und knallte die Pille ins rechte Eck.

Es war das 1:1 in einem Spiel, bei dem Mannheim bis dato durch das Tor von Nicklas Shipnoski geführt hatte (41.). Lobinger und dann Said El Mala (67.) drehten die Partie jedoch zu Gunsten der Gäste und versetzten die wenigen mitgereisten Fans in Ekstase: 2:1-Auswärtssieg.

Wehen Wiesbaden dagegen hat im ersten Heimspiel den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Hessen gewannen am Samstag gegen den FC Hansa Rostock mit 1:0 (1:0) und bleiben nach dem Unentschieden in Verl auch im zweiten Spiel ungeschlagen. Mit vier Punkten ist der Saisonstart des Zweitliga-Absteigers damit gelungen. Den Treffer erzielte Moritz Flotho in der 30. Minute.

Von Beginn an war es in der gut gefüllten Brita-Arena ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams versuchten, die Spielkontrolle zu bekommen. Bis zum ersten Treffer herrschte allerdings vor den Toren wenig Gefahr. Das änderte sich nach der Führung der Hessen. Nur wenige Minuten später hatte Nils Fröling (37./39.) zweimal den Ausgleich für die Hanseaten auf dem Fuß, scheiterte aber.

Nach Wiederanpfiff entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel, jedoch ohne hochkarätige Chancen. Rostock agierte zwar offensiv deutlich zielstrebiger, jedoch fehlte den Gästen die Präzision im Abschluss. Der Gastgeber, bei dem Felix Luckeneder in der Innenverteidigung sein Startelf-Debüt feierte, verwaltete den knappen Vorsprung bei hochsommerlichen Temperaturen geschickt und bejubelte am Ende die drei Punkte.

Kein Punkt, kein Tor: Der VfL Osnabrück hat einen Fehlstart hingelegt. Der Zweitliga-Absteiger unterlag Erzgebirge Aue am zweiten Spieltag mit 0:2 (0:0) und ist nach der Auftaktniederlage beim SV Sandhausen (0:1) vorerst Tabellenletzter. Aue schloss durch den zweiten Sieg zu Spitzenreiter Dynamo Dresden auf. Eine Niederlage musste auch Trainerin Sabrina Wittmann mit dem FC Ingolstadt hinnehmen. Der ehemalige Bundesligist verlor bei der SpVgg Unterhaching mit 1:2 (1:1). mit sid, dpa