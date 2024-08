Hannover 96 II 13:30 Rot-Weiss Essen 10€ Einsatz | 18+ I Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de

Die Aufarbeitung der ersten Niederlage bei RWE ist vorbei. Nun soll beim Aufsteiger aus Hannover der erste Dreier her. So geht der Trainer von Rot-Weiss Essen das an.

Rot-Weiss Essen startet am Sonntag (13:30 Uhr) den zweiten Versuch, den ersten Sieg in der noch jungen Drittliga-Saison einzufahren. Es geht zum Aufsteiger Hannover 96 II, der zum Auftakt auch verlor - mit 1:2 bei Erzgebirge Aue. Wie gegen Aachen muss RWE-Trainer Christoph Dabrowski auf Robbie D'Haese, Tom Moustier und Moussa Doumbouya verzichten. Damit steht derselbe Kader zur Verfügung wie gegen den anderen Aufsteiger aus Aachen. Gegen den gab es ein unerwartetes 1:2, der Coach berichtet über die Aufarbeitung: "Die ging gleich am Tag danach los. Die Enttäuschung bei den Spielern war zu spüren, wir hatten einige Themen, die wir angesprochen haben. Man hat auch gemerkt, dass es für einige Spieler das erste Mal Hafenstraße war. Gefühlt war das mehr Rucksack als Leichtigkeit."

Nach einer langen Trainingswoche mit Doppeleinheiten am Dienstag und Mittwoch hofft Dabrowski nun "einen Schritt weiter zu sein". Denn speziell bei seinem Ex-Verein aus Hannover möchte der Ex-Profi erfolgreich sein. "Ich war lange Zeit dort, fast neun Jahre als Trainer, zudem drei Jahre als Spieler. Ich freue mich sehr auf das Spiel und die Arena. Ich habe in Hannover tolle Menschen kennengelernt, es wird eine Reise in die Vergangenheit." In der die ersten drei Punkte der Gegenwart eingefahren werden sollen. Und das gegen einen Gegner, den Dabrowski als "wild, mutig und aggressiv im Anlaufen" beschreibt. Sein Zusatz: "Es ist beeindruckend, wenn eine U23 aus der Regionalliga Nord aufsteigt. Das wird eine Herausforderung, wichtig sind die Basics, darüber hinaus müssen wir auch spielerische Lösungen finden." Mit welchem Personal das angegangen wird, das wollte der Trainer noch nicht verraten, nur soviel: "Wir waren enttäuscht nach dem Aachen-Spiel, dann schaut man im Training hin und geht verschiedene Konstellationen durch. Daher sind Wechsel natürlich möglich." So könnte Rot-Weiss Essen bei Hannover II spielen Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Safi, Müsel, Kaparos, Brumme - Arslan - Wintzheimer, Vonic Es fehlen: D’Haese (Muskelfaserriss), Doumbouya (Leistenprobleme), Moustier (Mittelfußbruch)

