Der SC Verl freut sich kurz vor dem Drittliga-Start über eine wichtige Personalentscheidung. Der Kapitän hat langfristig verlängert.

Mit der Ernennung zum Kapitän legte Alexander Ende, Trainer des SC Verl, viel Verantwortung in die Hände von Fabio Gruber. Die Rolle als Führungskraft hat der erst 21-Jährige nun noch einmal selbst untermauert: Er verlängerte seinen Vertrag bei den Ostwestfalen vorzeitig bis 2027.

Der Sportclub freut sich sehr über dieses "klare Zeichen" das neuen Kapitäns, wie es in einer Mitteilung heißt. Sportchef Sebastian Lange betont: "Fabio steht beispielhaft für unseren Verler Weg. Als junger Spieler kam Fabio im vergangenen Sommer aus der Regionalliga zu uns und hat sich über seinen Fleiß und seine Beständigkeit in die Mannschaft gespielt und zu einem Leistungsträger entwickelt."

Gruber habe sich in den Vordergrund gespielt und gehöre "längst zu den besten Innenverteidigern der Liga", so Lange weiter. "Ihn langfristig an unseren Sportclub zu binden macht uns sehr glücklich und wir wissen, dass sein Weg noch lange nicht vorbei ist."

Der Abwehrmann kam erst vor einem Jahr nach Verl, spielte zuvor in der U23 des FC Augsburg. Beim SCV etablierte er sich im Laufe der Hinrunde als Stammspieler. Die letzten Wochen der Saison verpasste Gruber allerdings aufgrund einer schweren Gesichtsverletzung.

Zum Start der Vorbereitung meldete sich der gebürtige Augsburger wieder fit, empfahl sich für das Kapitänsamt und setzte nun mit der Verlängerung ein wichtiges Statement, nachdem Verl im Sommer wichtige Spieler verloren hatte. Der vorige Kapitän Torge Paetow wechselte zum Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster, sein Vorgänger Mael Corboz hatte den Verein schon in der Winterpause in Richtung Arminia Bielefeld verlassen.

Sein Debüt als Kapitän wird Gruber an diesem Wochenende feiern. Zum Saisonstart der 3. Liga empfängt der SC Verl am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) den Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden in der Sportclub-Arena.