Alemannia Aachen hat am Samstag den letzten Härtetest vor dem Drittliga-Start in Essen bestritten. Mit 1:2 unterlag der Aufsteiger in den Niederlanden.

Mit einer knappen Niederlage im Rücken startet Alemannia Aachen am kommenden Samstag in die Drittliga-Saison. Genau eine Woche vor dem mit Spannung erwarteten Auftakt bei Rot-Weiss Essen (3. August, 14 Uhr, RS-Liveticker) unterlag der Aufsteiger beim niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade mit 1:2.

Bei den befreundeten Holländern bot Trainer Heiner Backhaus eine Startelf auf, die auch so oder so ähnlich gegen RWE in der Liga starten könnte. Das frühere BVB-Talent Enrique Pena Zauner brachte Kerkrade in Führung (23.), kurz nach der Pause brachte Sasa Strujic Aachen zurück ins Spiel (49.). Auf Kekrades zweites Tor durch Rodney Kongolo konnten die Gäste keine Antwort mehr geben.

"Das war ein starker Test, wir haben wenig zugelassen, unser Pressing funktioniert, aber die Jungens belohnen sich nicht für den Aufwand, den sie betreiben", fasste Trainer Backhaus anschließend gegenüber der Aachener Zeitung (AZ) zusammen.

Was Backhaus nicht gefallen haben wird: Neben dem angeschlagenen Lukas Scepanik, der kurzfristig passen musste, handelten sich Bentley Baxter Bahn und Florian Heister Blessuren ein. Beide wurden in der Anfangsphase ausgewechselt - Vorsichtsmaßnahmen, erklärte Backhaus der AZ.

Ebenfalls nicht zu Ende spielen konnte Frederic Baum. Der Mittelfeldmann sah kurz vor Schluss die Rote Karte nach einem Luftzweikampf. "Der unberechtigte Platzverweis war die Krönung der schwachen Leistung des Schiedsrichters", ärgerte sich Backhaus.

Nun geht es für den Coach und sein Team in die Vorbereitung auf das erste Drittliga-Spiel seit dem Abstieg vor elf Jahren. Wobei das letzte Testspiel am Sonntag ansteht. Im Duell mit dem Oberligisten TuS Koblenz (14 Uhr) soll aber vornehmlich die zweite Reihe der Kaiserstädter zum Einsatz kommen. So spielte Alemannia Aachen gegen Kerkrade

Alemannia Aachen: Johnen – Hanraths, Rumpf, Meyer (85. Dervisevic) – Heister (19. Winter), El-Faouzi (72. Bapoh), Bahn (7. Makanda), Strujic (83. Baum) – Heinz (66. Goden), Töpken (60. Benschop), Harnafi