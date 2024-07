Alemannia Aachen könnte bald einen prominenten Neuzugang vermelden. Kurz vor dem Saisonstart laufen die finalen Personalplanungen auf Hochtouren.

Sechs Abgänge hat Alemannia Aachen nach dem Aufstieg in die 3. Liga zu verzeichnen. Zehn Zugänge sind bereits da. Und drei weitere sollen folgen, um den Anforderungen in Liga drei gewachsen zu sein. Zum Start der 3. Liga muss Aachen zum Traditionsduell bei Rot-Weiss Essen reisen (Samstag, 3. August, 14 Uhr).

Mit Nader Jindaoui könnte bald ein sehr prominenter Akteur in Aachen aufschlagen. Noch nicht aufgrund seiner fußballerischen Vita, denn der Rechtsaußen kommt bisher "nur" auf 125 Partien in der Regionalliga Nordost (25 Tore, 24 Vorlagen). Sein Vertrag bei Hertha BSC, wo er meistens in der U23 und zweimal für die Profis auflief, ist ausgelaufen.

Bekannter ist der 27-Jährige aufgrund seiner Influencer-Aktivitäten. Demnach kommt er bei Youtube auf rund 2 Millionen Follower, auf Instagram kommt er auf 2,2 Millionen Follower und auf TikTok auf 3,2 Millionen Follower.

In einem Gespräch mit "rbb24" im Dezember 2023 sagte er aber: "Wenn du mich googelst, steht da Fußballer. Und so fühle ich mich auch." Und als Fußballer könnte er demnächst in Aachen für Furore sorgen.

Ich halte sehr viel von dem Jungen Erdal Celik

Auf jeden Fall sagt Aachens Technischer Direktor Erdal Celik zu RS: "Wir sind in Kontakt. Mal schauen, ob das was wird. Ich halte sehr viel von dem Jungen."

Ebenfalls ein Kandidat in Aachen ist Patrick Nkoa, der zuletzt in der 2. Bundesliga bei Hansa Rostock unter Vertrag stand. Der 25-jährige Innenverteidiger trainiert derzeit bei der Alemannia mit, Ausgang noch offen. Nach seinem Wechsel aus Erfurt nach Rostock kam er aber in Liga zwei nicht zum Einsatz, lediglich in der U23 der Rostocker wurde er eingesetzt.

Eine dritte offene Stelle beim Aufsteiger ist das Tor. Hier sucht Aachen allerdings eine klare Nummer zwei, die weiß, dass Marcel Johnen als Nummer eins gesetzt ist. An dieser Tatsache soll ein Wechsel von Dennis Gorka gescheitert sein, der Vertrag des 22-Jährigen lief im Sommer bei Fortuna Düsseldorf aus.