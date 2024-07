Drittligist Rot-Weiss Essen hat das Trainingslager in Arnheim beendet. RevierSport hat mit Lucas Brumme ein letztes Interview geführt.

Die Mannschaft von Rot-Weiss Essen befindet sich seit Sonntagmittag wieder im Ruhrgebiet. Nach dem Frühstück reiste RWE aus den Niederlanden ab. Von Dienstag bis Sonntagmorgen weilte die Elf von der Hafenstraße - RS berichtete - im Trainingslager in Arnheim.

Nach dem Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach II (Samstag, 1:1) hat RevierSport noch mit Essens Lucas Brumme gesprochen:

Lucas Brumme, zum Trainingslager-Abschluss hat Rot-Weiss Essen gegen Borussia Mönchengladbach II 1:1 gespielt. Wie fällt Ihr persönliches Fazit aus?

In der ersten Halbzeit sah es ganz gut aus. Wir hatten auch ein, zwei Möglichkeiten, um ein Tor zu schießen. Gladbach hatte genau eine Chance. Sonst war es recht ausgeglichen, aber wir haben probiert die Sachen durchzuziehen, die wir im Trainingslager erlernt haben. In der zweiten Hälfte war die Leistung etwas schwankend, aber es ist ja auch noch ein bisschen was zu tun. Insgesamt war es ein erfolgreicher Test.

Auffällig war, dass Sie im Spiel eine andere Rolle eingenommen haben. Sie waren mehr im Zentrum und auf der linken Seite spielte Ekin Celebi. Können Sie bitte kurz für die Fans erklären, was Ihre Aufgabe war?

Defensiv habe ich neben Torben Müsel und Jimmy Kaparos auf der Acht gespielt. Im Spielaufbau sollte ich vorne die Kette binden und mich in den Halbräumen anbieten, um das Spiel weiter aufzulösen.

Welche Position liegt Ihnen besser?

Als Kind habe ich auch oft im Zentrum gespielt, aber derzeit würde ich sagen, dass mir die Position hinten links besser liegt, weil ich das Spiel vor mir habe. Spaß macht mir aber beides.

Ich war nach 60, 70 Minuten echt kaputt. Im Trainingslager gehört es aber dazu, auch mal mit schweren Beinen zu spielen. Wir haben unsere Themen erfolgreich ausprobiert und schließen ein erfolgreiches Trainingslager ab. Lucas Brumme.

Wie fällt insgesamt das Resümee zum Trainingslager aus? Was war gut und woran muss die Mannschaft noch arbeiten?

Wir haben sehr intensiv gearbeitet, das hat man auch im Spiel gesehen. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Ich war nach 60, 70 Minuten echt kaputt. Im Trainingslager gehört es aber dazu, auch mal mit schweren Beinen zu spielen. Wir haben unsere Themen erfolgreich ausprobiert und schließen ein erfolgreiches Trainingslager ab.