Rot-Weiss Essen hat auf die Kritik der Fans reagiert: Das neue RWE-Heimtrikot wird verändert.

Am Freitag, den 12. Juli 2024, veröffentlichte Rot-Weiss Essen das Heimtrikot für die neue Saison 2024/2025. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, doch bei einer Sache reagierten die meisten Fans irritiert: Anders als der Hauptsponsor ifm war auch das RWE-Logo getreu des Mottos "All Red" in der Grundfarbe rot gehalten, was zu viel Kritik führte.Sogar eine Petition wurde gestartet.

Nachdem RevierSport bereits berichtet hatte, dass der Verein weitere Schritte prüfen wollte, folgt nun das Resultat: Der Drittligist hat tatsächlich das Trikot angepasst. Das Vereinslogo sticht nun im traditionellen rot und weiss hervor. Sowohl auf der Arbeitsbekleidung der Spieler als auch den Fan-Trikots. Das gaben die Essener am Freitag bekannt. Auch der Stern, der für die Deutsche Meisterschaft 1955 steht, wird nun auf den Shirts zu sehen sein.

„Uns ist der Dialogs sehr wichtig, wir nehmen die Meinungen und Hinweise unserer Fans sehr ernst und wollen alle mitnehmen. Wenn ein Trikot bzw. die Farbgebung des Logos auf solchen Widerspruch stößt, müssen wir uns eingestehen, dass wir eine falsche Entscheidung getroffen haben“, sagt Alexander Rang, Vorstand Marketing und Vertrieb bei RWE und betont: „Wir sind ein von unseren Mitgliedern geführter Verein und sind stolz auf unsere Wurzeln und unsere Tradition. Nur gemeinsam und geeint werden wir unsere Ziele erreichen. Darum war es uns auch ein echtes Anliegen, nach der Kritik kurzfristig alle Optionen intensiv und seriös zu prüfen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir eine Lösung finden konnten, die unser aller Vorstellungen gerecht wird.“

RWE-Trikot ab 22. Juli vorbestellbar

Bis auf das Logo war das neue RWE-Leibchen bei den Fans weitestgehend auf Zustimmung gestoßen. Der Klub hatte das Design wie folgt beschrieben: "Das gemeinsam mit Ausrüster JAKO und der rot-weissen Kreativagentur Altobelli entworfene Dress folgt dem Motto „All Red“. So besteht das Grunddesign aus dem RWE-Rot, das von geometrischen Formen in Bordeaux-Rot überlagert wird. Ein ebenfalls in Rot gehaltener, vertikal verlaufender Streifen unterbricht diese Optik. Auch das RWE-Logo, untypisch in der Mitte des Trikots platziert, passt sich dem Gesamt-Erscheinungsbild an."

Ab dem 22. Juli wird das Heimtrikot zum Preis von 84,95 Euro (Kindergrößen 69,95 Euro) im RWE-Onlineshop vorbestellbar sein, der Versand erfolgt wie bereits kommuniziert Ende August.