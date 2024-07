Das neue Heimtrikot von Rot-Weiss Essen kommt bei einigen Fans nicht gut an. Grund dafür ist ein wichtiges Element, das fast komplett unsichtbar gemacht wurde.

Am Freitagnachmittag (12. Juli) enthüllte Rot-Weiss Essen das neue Heimtrikot für die Saison 2024/2025. Das Design, das gemeinsam vom Ausrüster JAKO und der rot-weissen Kreativagentur Altobelli entworfen wurde, folgt dem Motto "All Red" und sorgt bei den Fans für Diskussionen.

Bilder des neuen RWE-Trikots finden Sie hier.

Denn: Das Vereinswappen von Rot-Weiss Essen ist, im Gegensatz zum Logo des Sponsors "Ifm", welches auf dem neuen Trikotsatz in Weiß präsentiert wird, nur sehr schlecht zu erkennen. Dadurch, dass es auf rotem Grund in Rot und der Ifm-Schriftzug in Weiß gehalten ist, sticht Letzterer zuerst ins Auge.

Die RWE-Anhänger bemängeln die mangelnde Sichtbarkeit des Logos auf dem Jersey. In der Tat sticht die Aufschrift des Sponsors klar hervor, während das RWE-Logo im Rot versinkt und vor allem aus der Entfernung kaum erkennbar ist.

Wegen schlechter Sichtbarkeit des Vereinsemblems - Fan startet Online-Petition

In den sozialen Medien wird fleißig diskutiert über die Farbgestaltung und den Proportionen des neuen Heimtrikots. Viele Fans von RWE finden, dass das Trikot optisch eher den Sponsor "Ifm" präsentiert als den Fußballverein Rot-Weiss Essen. In Folge dessen startete ein User am Montag auf der Plattform change.org eine Petition dafür, dass das Vereinslogo wieder in Weiß umgestaltet werden soll.

Und offenbar schließen sich viele Fans der Forderung an: Nach wenigen Stunden haben bereits über 370 Menschen (Stand: 15. Juli, 20 Uhr) die Petition unterzeichnet. Das Zwischenziel von 500 Unterschriften wird wohl in kurzer Zeit erreicht werden.

"Es ist sowohl ein Zeichen der Respektlosigkeit gegenüber der Tradition des Vereins als auch eine Beeinträchtigung der Sichtbarkeit und Identifikation mit unserem stolzen Wappen. Als langjährige Anhänger von Rot-Weiss Essen wollen wir das originale Wappen zurück. Wir können nicht zulassen, dass unserer Identität auf diese Weise die Anerkennung verwehrt bleibt. Bitte helfen Sie uns, unser Wappen zu bewahren und es auf dem neuen Trikot in seiner ursprünglichen Farbe und Form zu zeigen", schreibt der Urheber dieser Petition. Dazu wurde ein Bild angehängt, auf dem das neue Trikot mit dem Vereinslogo in seinen ursprünglichen Farben gezeigt wird - wie es sich scheinbar viele RWE-Anhänger wünschen.