Das Trainingslager von Rot-Weiss Essen in Arnheim neigt sich so langsam dem Ende zu. Am Nachmittag steht die zweite Einheit des Tages an.

Es läuft Tag vier im Trainingslager von Rot-Weiss Essen in Arnheim. Die erste Einheit startete am Freitag um 10.15 Uhr. Wie bereits am Donnerstagnachmittag lag der Fokus hierbei auf Standardsituationen. Dieses Mal wurden neben Eckbällen auch Freistöße einstudiert. Zudem wurde die Anzahl der Verteidiger im Vergleich zum Vortag erhöht. Die Ecken und Freistöße wurden von Lucas Brumme, Dion Berisha, Eric Voufack sowie Thomas Eisfeld abwechselnd in den Strafraum gebracht. Das Trainerteam hatte sich dafür mehrere Varianten überlegt. Es wird spannend, inwieweit die Mannschaft diese Inhalte im Wettkampf umsetzen kann. Zeitgleich mit den Essenern trainierte auf dem Nebenplatz auch Notts County. Der englische Viertligist, der die letzte Saison auf Tabellenplatz 14 beendete, bezieht in Arnheim das gleiche Hotel wie die RWE-Mannschaft und wird am Samstag ein Testspiel gegen den MSV Duisburg absolvieren. Es ist die Generalprobe für die Zebras vor dem Regionalliga West-Start. Das zweite und letzte Training des Tages für die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski startet dann um 16.45 Uhr. Diese Einheit soll ungefähr eine Stunde dauern. RWE wird sich in einer Art "Abschlusstraining" auf das Testspiel vorbereiten, welches am Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. U17-Team wird sich die zweite Einheit live anschauen Bei der zweiten Einheit wird auch das U17-Bundesliga-Team von Rot-Weiss Essen vorbeischauen, um sich ein Bild von der Arbeit der Drittliga-Profis zu machen. Das Team von Ex-Bundesliga-Profi Michael Delura weilt seit dem 17. Juli im Trainingslager in Bocholt. Die Bundesliga-Saison startet für den RWE-Nachwuchs am 11. August (11 Uhr) mit dem Derby beim MSV Duisburg.

