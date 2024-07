Tag drei im Trainingslager ist vorbei. Rot-Weiss Essen hat in Arnheim bislang fünf Einheiten absolviert.

Rot-Weiss Essen hat den dritten Tag im Trainingslager in Arnheim erfolgreich hinter sich gebracht. Erneut stand eine Doppel-Einheit mit verschiedenen Schwerpunkten auf dem Programm. Um 10.15 Uhr ging es los mit dem ersten Training.

Alle 26 Spieler versammelten sich zu einer fast zweistündigen Einheit auf dem Platz der "Voetbalvereniging Duno Doorwerth". Im Fokus stand wieder einmal das Spiel mit dem Ball. Im Spielaufbau wurden viele Kombinationen einstudiert. Vor allem das Spiel über außen wurde dabei forciert. Dazu spielten zehn Akteure gegen zwei Gegenspieler, die immer verschieben und Passwege zustellen sollten.

Die ersten Zehn bildeten Eric Voufack, José-Enrique Ríos Alonso, Michael Schultz, Tobias Kraulich, Ekin Celebi, Torben Müsel, Jimmy Kaparos, Ramien Safi, Leonardo Vonic und Lucas Brumme. Als Gegenspieler fungierten Yan Friessner und Berkant Gedikli. In einer anderen Spielform wurde dann Elf gegen Elf gespielt. Die Ballbesitz-Mannschaft sollte in einem 3-2er Aufbau über die Sechser in einen bestimmten Raum spielen, ab dann entwickelte sich ein freies Spiel.

Nachmittags startete Einheit Nummer zwei. Dieses Mal wurden Standardsituationen intensiv und in verschiedenen Varianten trainiert. Von rechts durften Lucas Brumme und Dion Berisha mit ihrem starken linken Fuß den Ball zum Tor hinziehen, von der anderen Seite brachten Thomas Eisfeld und Eric Voufack die Hereingaben in den Strafraum.

Am Freitag absolvieren die RWE-Profis die letzte Doppel-Einheit im Trainingslager. In der ersten Einheit wird dann auch wieder auf Standardsituationen ein besonderes Augenmerk gelegt.

Der RWE-Trainingslager-Kader im Überblick:

Tor:

Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer, Romero Gerres (U19)

Abwehr:

Aaron Manu, Michael Schultz, Berkant Gedikli, Nils Kaiser, Jose-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme, Mustafa Kourouma, Ekin Celebi, Eric Voufack, Tobias Kraulich, Glenn Youbi (U19), Nicolai Schulte-Kellinghaus (U19)

Mittelfeld:

Jimmy Kaparos, Gianluca Swajkowski, Thomas Eisfeld, Torben Müsel

Angriff:

Dion Berisha, Ramien Safi, Leonardo Vonic, Robbie D'Haese, George Acurero (U19), Yan Marcos Friessner Montas (U19)