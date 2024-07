3. Liga: Dresden holt Torwart, Aue gibt Stürmer ab, Aachen ohne Hauptsponsor

Zwei Wochen sind es noch, dann startet die 3. Liga in die Saison 2024/2025. Viele Mannschaften haben noch an ein, zwei oder drei Stellschrauben zu drehen.

Alemannia Aachen kommt auf der Suche nach einem Hauptsponsor nicht zum Ziel. Noch nicht, wie Aufsichtsratschef Marcel Moberz betont.

Der Grund: Der Standort Aachen, die große Euphorie mit 14.069 verkauften Dauerkarten - Stand: Freitag, 19. Juli, 12.15 Uhr - sollen der Alemannia einiges an Geld einbringen.

Deshalb zögern die Verantwortlichen trotz Angeboten noch mit einem Zuschlag.

"Es laufen viele Verhandlungen, Alemannia ist für viele Firmen durch die hohe überregionale Aufmerksamkeit sehr interessant. Der Vertragsabschluss ist sehr wertvoll für uns, deswegen nehmen wir uns Zeit für die Gespräche", sagte Moberz gegenüber der "Aachener Zeitung". Die "AZ" berichtet, dass die Angebote einer Brauerei und eines Wettanbieters die Alemannia dabei bereits abgelehnt haben soll.

Einen Torwart und Innenverteidiger suchen die Aachener auch noch.

Aue-Stürmer sucht neue Herausforderung in der Regionalliga

Derweil hat der FC Erzgebirge Aue den Vertrag mit Stürmer Luc Elsner in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst und somit den Weg für einen Wechsel zum 1. FC Lokomotive Leipzig frei gemacht. Der 20-Jährige kam bei den Veilchen auf sechs Pflichtspieleinsätze im Profiteam und sucht nun in der Regionalliga Nordost eine neue Herausforderung.

Elsner war 2014 aus Grimma in die Kumpelschmiede des FC Erzgebirge Aue gekommen und durchlief seitdem alle Altersklassen im Nachwuchsleistungszentrum. Ausgestattet mit einem Profivertrag kam der Angreifer auf Kurzeinsätze im Drittliga-Team, um nun die Chance auf Wettkampfpraxis in Leipzig zu suchen.

Dynamo Dresden: Dritter Torwart ist gefunden

Die SG Dynamo Dresden hat Torhüter Phillip Böhm verpflichtet. Der 22-Jährige war zuletzt als Probespieler bereits Teil des schwarz-gelben Trainingskaders und komplettiert fortan das Torhüter-Team der Sportgemeinschaft.

Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD, sagt: "Phillip ist ein junger und entwicklungsfähiger Torhüter, der in Regensburg eine gute Ausbildung genossen und darüber hinaus in Eichstätt bereits viel Spielpraxis im Herrenbereich gesammelt hat. Wir hoffen, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen kann."

Böhm wurde am 12. Februar 2002 geboren. Ausgebildet bei den Junioren des SSV Jahn Regensburg absolvierte er im Herrenbereich 38 Oberligaspiele in der Zweiten Mannschaft des Jahn. In der zurückliegenden Spielzeit war der 22-Jährige für den VfB Eichstätt in der Bayernliga Nord aktiv und verpasste in der Relegation mit dem VfB nur knapp den Aufstieg in die Regionalliga.