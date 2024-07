25 (!) Spieler haben den MSV Duisburg in diesem Sommer verlassen. Einige sind noch auf Vereinssuche. Ein Torwart wurde nun fündig.

Der MSV Duisburg hat nach dem Abstieg aus der 3. Liga 25 Spieler verabschiedet. Stand, Freitag, 19. Juli, sind noch elf Akteure auf der Suche nach einem neuen Verein. Dennis Smarsch, zuletzt einer der drei Torhüter beim MSV, wurde nun fündig.

Smarsch, dessen Kontrakt mit dem MSV Duisburg ausgelaufen war, steht künftig wieder mit der Hertha-Fahne auf der Brust zwischen den Pfosten. Der 25-Jährige unterschriebt bei, Zweitligisten Hertha BSC ein bis 2025 gültiges Arbeitspapier.

"Wir freuen uns, dass Dennis unser Torhüterteam komplettiert und künftig vor allem in der täglichen Trainingsarbeit eine wichtige Position einnimmt. Er hat seine Ausbildung in unserer Akademie absolviert, kennt den Verein also bestens und steht exemplarisch für den Berliner Weg", erklärte Berlins Sportdirektor Benjamin Weber.

Smarsch meinte: "Ich freue mich sehr, wieder das Trikot von Hertha BSC tragen zu dürfen und Tag für Tag meinen Teil zu guten Trainingseinheiten und erfolgreichen Partien beizutragen! Als sich die Gelegenheit zur Rückkehr ergab, musste ich nicht lange überlegen“, verrät der Torwart, der sich am Freitag der Mannschaft im Trainingslager am Walchsee angeschlossen hat."

Der gebürtige Berliner wechselte 2010 erstmals vom BSC Rehberge zu Hertha BSC. In der Folge durchlief der 1,95-Meter-Hüne sämtliche Altersklassen. Besonders in Erinnerung blieb dabei der Gewinn der deutschen A-Junioren-Meisterschaft 2018 als Stammkeeper. In der Saison 2019/20 feierte das Eigengewächs sein Profidebüt. Für Smarsch standen insgesamt zwei Bundesliga-Einsätze zu Buche. Außerdem lief der Rückkehrer 25 Mal in der Regionalliga Nordost für die Berliner U23 auf. Der frühere U-Nationalspieler schloss sich dann im Sommer 2020 dem FC St. Pauli an, vom Kiezklub zog es ihn vergangenes Jahr zu den Zebras.

MSV Duisburg: Elf Profis suchen noch neue Arbeitgeber

Ohne Fahrschein sind noch folgende MSV-Sommerabgänge: Thomas Pledl, Alexander Esswein, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Rolf Feltscher, Erik Zenga, Niclas Stierlin, Robin Müller, Pascal Köpke und Chinedu Ekene. Auch Ex-Kapitän Sebastian Mai befindet sich auf Vereinssuche.