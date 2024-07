Gute Leistungen werden belohnt. Arminia Bielefeld hat drei U17-Meister mit Profiverträgen ausgestattet.

Der DSC Arminia Bielefeld hat die Nachwuchstalente Artem Zaloha, Justin Lukas und Max Lippert mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Alle drei wurden im vergangenen Jahr mit der U17 Deutscher Meister.

Die drei sind bereits seit mehreren Monaten regelmäßig beim Training unter Cheftrainer Mitch Kniat dabei und auch jetzt Teil des Kaders, der im Trainingslager in Kiens weilt.

"Wir freuen uns, dass wir die Jungs von unserem eingeschlagenen Weg überzeugen konnten und sie sich klar zu Arminia Bielefeld bekennen. Alle drei haben in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie die Qualität haben, sich mittelfristig einen Platz in unserer Profi-Mannschaft zu sichern. Wir sehen großes Potential bei den Jungs und werden sie bei ihren weiteren Entwicklungsschritten eng begleiten", erklärte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

Justin Lukas, Max Lippert (beide Jahrgang 2006) und Torwart Artem Zaloha (Jahrgang 2007) gehörten im April 2023 der U17 an, die im Finale um die Deutsche Meisterschaft in der SchücoArena mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg gewann. Zusammen mit Henrik Koch sind es mittlerweile vier Spieler aus dem damaligen Kader, die beim DSC langfristige Verträge erhalten haben.

Lukas und Lippert feierten am letzten Spieltag der vergangenen Saison beim TSV 1860 München ihre Profidebüts, Artem Zaloha stand hingegen in derselben Saison zwei Mal im Kader der Profis (11./12. Spieltag).

Mariatheresia Gruber, Tourismusverein Kiens: "Es freut mich ganz besonders jetzt zum zweiten Mal die Mannschaft des DSC Arminia Bielefeld willkommen zu heißen. Wir bereiten uns seit Monaten auf dieses Ereignis vor und hoffen natürlich, dass wir dem gesamten Team wieder die notwenigen und qualitativ hochwertigen Bedingungen geschaffen haben, damit das Trainingslager ein Erfolg wird und damit der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingt. Ein großer Danke geht auch an den ASV Kiens für die Organisation vor Ort am Trainingsplatz."

Coach Kniat bereitet seine Mannschaft im österreichischen Kiens auf die Drittliga-Saison vor. Von Tag eins zeigt sich der DSC mit den Gegebenheiten äußerst zufrieden.

Kniat: "Wir wurden wieder sehr nett und lieb im Hotel und der Region empfangen. Wir haben das Trainingslager im vergangenen Jahr schon mit einer Eins bewertet, dieses Jahr kommt noch das Sternchen hinzu. Bisher wurde uns jeder einzelne Wunsch von den Lippen abgelesen. Auch der Platz ist in einem Top-Zustand, fast noch besser als im vergangenen Jahr. Das ist wirklich super und dafür bedanken wir uns sehr. Wir werden hier mehrere Inhalte und Abläufe trainieren. Das gilt für Abschlüsse bei den Stürmern bis hin zu Bewegungsabläufen in der Viererkette. Wichtig ist, dass wir noch enger zusammenwachsen und die Zeit nutzen, um uns perfekt vorzubereiten."