Drittligist Rot-Weiss Essen ist gut im Trainingslager angekommen. Am Nachmittag fand die erste Einheit statt.

Rot-Weiss Essen bezieht seit Dienstagmittag sein Sommertrainingslager im niederländischen Arnheim. Gegen 11.30 Uhr folgte die Abfahrt vom Stadion an der Hafenstraße. Rund zwei Stunden später versammelte sich die Mannschaft im Hotel zum ersten gemeinsamen Mittagessen.

Die erste Einheit startete dann pünktlich um 16.30 Uhr auf dem Trainingsplatz der "Voetbalvereniging Duno".

Bis auf Tom Moustier (Mittelfußbruch), Andreas Wiegel (vom Verein freigestellt) und Stürmer Moussa Doumbouya (Leistenprobleme) waren alle 26 Spieler dabei – darunter mit Romeo Gerres, Glenn Youbi, Nicolai Schulte-Kellinghaus, George Acurero und Yan Marcos Friessner Montas auch fünf Akteure aus der eigenen U19.

Der Fokus lag in der 90-minütigen Einheit auf dem Spiel mit dem Ball. Es wurden verschiedene Spielformen mit Über- und Unterzahlsituationen trainiert. Zum Abschluss gab es dann noch ein Spiel über zweimal 15 Minuten. Im Elf gegen Elf setzte sich "Team Gelb" durch die Tore von Robbie D‘Haese (2) und Lucas Brumme mit 3:1 gegen "Team Rot" durch. Leonardo Vonic traf zum zwischenzeitlichen 1:1.

Am Mittwoch geht es für die Rot-Weissen mit einer Doppel-Einheit weiter. Auch am Donnerstag und Freitag wird Cheftrainer Christoph Dabrowski seine Schützlinge je zweimal fordern. In diesen Tagen soll die Intensität peu à peu gesteigert werden. RWE wird im Trainingslager neben den Trainingseinheiten auch ein Testspiel bestreiten, welches unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden muss.

Der RWE-Trainingslager-Kader im Überblick:

Tor:

Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer, Romero Gerres (U19)

Abwehr:

Aaron Manu, Michael Schultz, Berkant Gedikli, Nils Kaiser, Jose-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme, Mustafa Kourouma, Ekin Celebi, Eric Voufack, Tobias Kraulich, Glenn Youbi (U19), Nicolai Schulte-Kellinghaus (U19)

Mittelfeld:

Jimmy Kaparos, Gianluca Swajkowski, Thomas Eisfeld, Torben Müsel

Angriff:

Dion Berisha, Ramien Safi, Leonardo Vonic, Robbie D'Haese, George Acurero (U19), Yan Marcos Friessner Montas (U19)