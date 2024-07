Rot-Weiss Essen: Ohne drei Profis, mit fünf U19-Spielern - das ist das RWE-Trainingslager-Team

Von Dienstag, 16. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, reist Rot-Weiss Essen ins Sommer-Trainingslager in den Niederlanden.

Rot-Weiss Essen macht sich ran an den Hauptteil der Sommer-Vorbereitung 2024/2025: Das Trainingslager in der Nähe von Arnheim steht ab Dienstag, 16. Juli, auf dem Programm.

Für RevierSport wird einer unserer RWE-Reporter, in dem Fall Fabrice Nühlen, von Tag eins an bis zum Ende vor Ort sein und tägliche Berichterstattung leisten.

Das RWE-Trainingslager-Team umfasst 26 Spieler. Christoph Dabrowski nimmt dabei auch fünf U19-Akteure mit. Klar: Der Essener Trainer wartet immer noch auf bis zu drei, vielleicht auch vier Zugänge und muss auch auf den verletzten Tom Moustier (Mittelfußbruch) verzichten. Die U19-Talente dienen auch dazu, um Spielformen im Elf gegen Elf absolvieren zu können.

Neben Moustier werden auch Moussa Doumbouya (Leistenprobleme) und Andreas Wiegel (freigestellt) nicht dabei sein. Doumbouya und Wiegel können sich, wie auch Aaron Manu, der mitfahren wird, neue Vereine suchen. Das Trio besitzt noch bis zum 30. Juni 2025 gültige RWE-Verträge, spielt in den sportlichen Planungen von Coach Dabrowski aber keine Rolle mehr.

Nach dem Trainingslager in den Niederlanden - hier ist noch ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit geplant - steht für Rot-Weiss Essen nur noch die Generalprobe gegen Bayer Leverkusen vor dem Saisonauftakt am 3. August (Samstag, 14 Uhr) gegen Alemannia Aachen auf dem Programm. Der Deutsche Meister und Europa-League-Finalist der Saison 2023/24 Bayer Leverkusen gastiert am Freitag (26. Juli, 19 Uhr) im Stadion an der Hafenstraße.

Der rot-weisse Trainingslager-Kader im Überblick:

Tor :

Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer, Romero Gerres (U19)

Abwehr:

Aaron Manu, Michael Schultz, Berkant Gedikli, Nils Kaiser, Jose-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme, Mustafa Kourouma, Ekin Celebi, Eric Voufack, Tobias Kraulich, Glenn Youbi (U19), Nicolai Schulte-Kellinghaus (U19)

Mittelfeld:

Jimmy Kaparos, Gianluca Swajkowski, Thomas Eisfeld, Torben Müsel

Angriff:

Dion Berisha, Ramien Safi, Leonardo Vonic, Robbie D'Haese, George Acurero (U19), Yan Friessner (U19)