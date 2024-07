Neun Zugängen stehen bei Rot-Weiss Essen elf Abgänge gegenüber. Ein Quartett befindet sich noch auf Vereinssuche. So ist der Stand.

Jimmy Kaparos (FC Schalke 04 II), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Michael Schultz (Viktoria Köln), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Robbie D'Haese (KV Oostende, Belgien), Dion Berisha (FC Bayern München II), Tom Moustier (Hannover 96 II), Gianluca Swajowski und Berkant Gedikli (eigene U19): diese neun Spieler begrüßte Christoph Dabrowski neu in seinem Kader.

Derweil haben mit Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Felix Götze (SC Paderborn), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Marvin Obuz (1. FC Köln, war ausgeliehen), Ben Heuser (VfL Bochum II), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Isaiah Young, Sandro Plechaty, Fabian Rüth und Björn Rother elf Spieler den Drittligisten RWE verlassen.

RevierSport hat zum Teil bei den Spielern und zum Teil in deren Umfeld mal nachgehorcht, wie denn der Stand bei dem noch vereinslosen Quartett ist.

Fabian Rüth: Der zentrale Mittelfeldspieler, der lediglich acht Begegnungen für Rot-Weiss Essen absolvierte, trainiert bei Kickers Offenbach mit. Ob der Regionalliga-Südwest-Klub dem 23-jährigen Rüth ein Vertragsangebot vorlegen wird, ist weiter offen.

Isaiah Young: Kickers Offenbach ist ein gutes Stichwort. Denn wie RevierSport erfuhr, erkundigte sich auch der Klub von Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart nach dem Stand bei Young. OFC-Flügelflitzer Keanu Staude erlitt nämlich einen Kreuzbandriss und die Hessen sind auf der Suche nach einem schnellen Außenbahnspieler. Doch Young ist an einem Wechsel in die Regionalliga nicht interessiert. Zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Nach RS-Informationen liegen Young mehrere Anfragen aus der 3. Liga und dem Ausland vor. Doch ein unterschriftsreifes Vertragsangebot soll es - Stand: 15. Juli 2024 - nicht geben. Der 26-Jährige absolvierte in dreieinhalb Jahren 158 Spiele (19 Tore, 28 Vorlagen) für Rot-Weiss Essen.

Björn Rother: "Ich kann aktuell nur sagen, dass ich topfit bin und noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden habe", erklärte der 27-jährige Sechser gegenüber RevierSport. Rother, der in zwei Jahren 54 Partien (zwei Tore, fünf Vorlagen) für RWE absolvierte, muss sich gedulden. Klar: Viele Argumente hatte Rother in der vergangenen Saison nicht geliefert. Das wird er auch wissen. Auf der anderen Seite hat er 176 Drittligaspiele und 40 Begegnungen in der 2. Bundesliga auf dem Buckel und zweifelsohne Qualitäten vorzuweisen.

Sandro Plechaty: Über die Lage des Rechtsverteidigers hatte RevierSport vor wenigen Tagen berichtet. Das ist auch weiterhin der aktuelle Stand. Nahe war Plechaty einem Vertrag beim FC Energie Cottbus. Letztendlich entschied sich der Klub aber für einen anderen Spieler.