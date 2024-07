Beim SC Verl ist der nächste Schritt in der Kaderplanung getan. Für das Mittelfeld kommt ein Spieler von einem letztjährigen Konkurrenten.

Der Sportclub Verl hat seinen nächsten Neuzugang für die neue Saison bekanntgegeben. Julian Stark wird bereits die elfte externe Neuverpflichtung des Drittligisten sein.

Der 23-Jährige kommt vom SC Freiburg. Bei den Breisgauern gehörte er der zweiten Mannschaft an, die im Sommer den Abstieg aus der 3. Liga nicht verhindern konnte. Den Gang in die Regionalliga wird Stark nicht mitgehen.

Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte 2017 in den Nachwuchs des 1. FC Heidenheim, für den er später sogar drei Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga absolvierte. Im Sommer 2022 folgte dann der Schritt nach Freiburg, wo er 61 Spiele (6 Tore, 2 Vorlagen) in der 3. Liga auf dem Feld stand.

"Julian bringt bereits eine Menge Erfahrung mit. Er ist sehr zweikampfstark und ballsicher", beschreibt Sebastian Lange, sportlicher Leiter des Sportclub Verl, die Stärken des Neuzugangs. "Wir freuen uns, dass er kommende Saison für uns aufläuft. Seine Präsenz auf dem Platz und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und zu lenken, wird uns enorm weiterhelfen. Julian passt hervorragend in unser Team und unsere Philosophie."

Nach zwölf Abgängen mussten die Verler auch auf der Zugangsseite viel arbeiten. Neben den Leih-Rückkehrer Eduard Probst und Ilya Polyakov aus der eigenen Reserve fanden bisher elf neue Spieler an die Sender Straße.

SC Verl - Zugänge: Tim Köhler (RB Leipzig, ausgeliehen), Timur Gayret (Hallescher FC), Dominik Steczyk (Preußen Münster), Lukas Demming (Wuppertaler SV), Fynn Otto (Eintracht Frankfurt), Marlon Zacharias (Borussia Dortmund U19), Konstantin Gerhardt (Borussia Mönchengladbach U19), Max Scholze (FC Bayern München II, ausgeliehen), Philipp Schulze (VfL Wolfsburg, ausgeliehen), Chilohem Onuoha (1. FC Köln, ausgeliehen), Julian Stark (SC Freiburg II), Eduard Probst (FC Gütersloh, war ausgeliehen).

Abgänge: Luca Unbehaun (FC Emmen), Maximilian Wolfram (1860 München), Nico Ochojski (Jahn Regensburg), Joscha Wosz (Hallescher FC), Nick Otto (VfB Oldenburg, zuvor ausgeliehen an SC Paderborn II), Gideon Guzy (Fortuna Düsseldorf II), Nicolas Sessa (VfB Stuttgart II), Torge Paetow (Preußen Münster), Hendrik Mittelstädt (Fortuna Köln), Robin Friedrich (Hallescher FC, zuvor ausgeliehen an SC Paderborn II), Niclas Nadj (SC Paderborn II, war ausgeliehen), Adrian Fein, Marcel Mehlem, Bjarne Pernot, Tom Müller (vereinslos).