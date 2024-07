Die Fans von Alemannia Aachen kennen nun das Programm für die Saison in der 3. Liga, denn der Spielplan ist da. Die Termine im Überblick.

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga wartet auf Alemannia Aachen prompt ein Highlight zum Start in die neue Saison. Am ersten Spieltag gastiert die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus bei Rot-Weiss Essen. Das NRW-Traditionsduell bedeutet das Wiedersehen mit dem langjährigen Konkurrenten aus Regionalliga-Zeiten.

Zeitgenau angesetzt ist die Partie noch nicht. Das soll in der kommenden Woche geschehen. Klar ist aber bereits, dass sie am Wochenende um den 3. und 4. August stattfindet. Das geht aus dem Spielplan für die Saison 2024/25 hervor, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an diesem Dienstag veröffentlichte.

Am zweiten Spieltag steht Aachen ebenfalls ein West-Duell bevor. Der SC Verl kommt aus Ostwestfalen an den Tivoli, der zum ersten Heimspiel der Saison sicherlich einmal mehr rappelvoll sein wird. Die Aachener bitten darum, vor der zeitgenauen Ansetzung der Partie von Kartenanfragen abzusehen. Alle Spieltermine von Alemannia Aachen in der Drittliga-Hinrunde finden Sie hier im Überblick.

1. Spieltag: Rot-Weiss Essen – Alemannia Aachen (3./4. August)

2. Spieltag: Alemannia Aachen – SC Verl (9.-11. August)

3. Spieltag: Energie Cottbus – Alemannia Aachen (23.-25. August)

4. Spieltag: Alemannia Aachen – Erzgebirge Aue (30. August - 1. September)

5. Spieltag: Alemannia Aachen – Viktoria Köln (13.-15. September)

6. Spieltag: Borussia Dortmund II – Alemannia Aachen (20.-22. September)

7. Spieltag: Alemannia Aachen – Waldhof Mannheim (24./25. September)

8. Spieltag: Dynamo Dresden – Alemannia Aachen (27.-29. September)

9. Spieltag: Alemannia Aachen – FC Ingolstadt (4.-6. Oktober)

10. Spieltag: Hansa Rostock – Alemannia Aachen (18.-20. Oktober)

11. Spieltag: Alemannia Aachen – SpVgg Unterhaching (22./23. Oktober)

12. Spieltag: Arminia Bielefeld – Alemannia Aachen (25-27. Oktober)

13. Spieltag: Alemannia Aachen – Hannover 96 II (1.-3. November)

14. Spieltag: SV Sandhausen – Alemannia Aachen (8.-10. November)

15. Spieltag: Alemannia Aachen – 1860 München (22.-24. November)

16. Spieltag: VfL Osnabrück – Alemannia Aachen (29. November - 1. Dezember)

17. Spieltag: Alemannia Aachen – VfB Stuttgart II (6.-8. Dezember)

18. Spieltag: 1. FC Saarbrücken – Alemannia Aachen (13.-15. Dezember)

19. Spieltag: Alemannia Aachen – Wehen Wiesbaden (20.-22. Dezember)