Die Dauerkarten für die kommende Saison sind bei Drittligist Rot-Weiss Essen nahezu vergriffen. Interessierte Fans sollten schnell sein.

Knapp 20.000 Fans fasst das Stadion an der Hafenstraße, in dem Rot-Weiss Essen seine Heimspiele austrägt. Mehr als die Hälfte der Plätze werden in der Saison 2024/25 von Dauerkarteninhabern beansprucht werden. RWE meldete am Freitag eine Marke von 11.100 verkauften Saisontickets. 11.907 Dauerkarten werden maximal über die Ladentheke gehen - dann ist Schluss. Wer noch eine haben möchte, muss sich beeilen.

Denn am Freitag, 5. Juli, 20 Uhr, endet die letzte Verkaufsphase, in der die Abotickets verfügbar sind. Nachdem bestehende Kunden ihre Dauerkarte bereits verlängern konnten, durften sich auch die Mitglieder bedienen. Seit Donnerstag, 4. Juli, zehn Uhr, dürfen nun alle, die möchten, auf das Kontingent zugreifen.

RWE wirbt noch mit einem weiteren Vorteil für die Dauerkarte in der kommenden Saison: „Fans, die sich entscheiden, in der Saison 2024/25 eine Dauerkarte zu erwerben, erhalten zu diesem Spiel ein Vorkaufsrecht. Die Vorverkaufsphasen für das Duell gegen Leipzig starten im Anschluss an den Dauerkartenverkauf“, schreibt der Klub konkret.

Wer eine ermäßigte Dauerkarte haben möchte, muss vor dem Kauf einen entsprechenden Nachweis (Schüler-, Studenten-, Auszubildenden-Ausweis | Schwerbehindertenausweis | Bewilligungsbescheid: Erwerbslosigkeit | Bewilligungsbescheid: Rentner, die Grundsicherung zusätzlich zur Rente erhalten) liefern. Darüber hinaus weist RWE darauf hin, dass Dauerkarten gegen ein Entgelt von fünf Euro Mitte Juli verschickt werden. Abholung und Barzahlung sind vor Ort nicht möglich.

3. Liga 2024/25: Das sind die Gegner von Rot-Weiss Essen

Hansa Rostock (Absteiger 2. Bundesliga)

VfL Osnabrück (Absteiger 2. Bundesliga)

SV Wehen Wiesbaden (Verlierer der Relegation zur 2. Bundesliga)

Dynamo Dresden

FC Erzgebirge Aue

SpVgg Unterhaching

SV Sandhausen

1. FC Saarbrücken

Borussia Dortmund II

SC Verl

FC Ingolstadt 04

FC Viktoria Köln

Arminia Bielefeld

TSV 1860 München

Waldhof Mannheim

VfB Stuttgart II (Aufsteiger Regionalliga Südwest)

Alemannia Aachen (Aufsteiger Regionalliga West)

Energie Cottbus (Aufsteiger Regionalliga Nordost)

Hannover 96 II (Aufsteiger Regionalliga Nord)