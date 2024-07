Arminia Bielefeld ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Ein Stürmer aus den Niederlanden verstärkt den Drittligisten.

Vom Zweitliga-Meister zu Arminia Bielefeld: Jeredy Hiltermann verstärkt ab sofort den Angriff des DSC.

Er wechselt nicht vom KSV Holstein Kiel, dem amtierenden deutschen Zweitliga-Meister, sondern von Willem II Tilburg, dem niederländischen Zweitliga-Titelträger, in die 3. Liga zur Arminia.

Der Nationalspieler Surinams spielte zuletzt als Leihgabe von Almery City FC für Willem II Tilburg in der 2. niederländischen Liga und erzielte dort in der vergangenen Saison 16 Tore (acht Vorlagen) in 35 Spielen. Eine starke Bilanz!

Insgesamt kommt Hilterman auf 67 Treffer und 23 Vorlagen in 201 Begegnungen in der 2. niederländischen Liga. Für den FC Utrecht bestritt er zudem drei Erstligaspiele. Für die Nationalmannschaft Surinams kam er bislang acht Mal zum Einsatz, zuletzt Anfang Juni, und traf zwei Mal.

Es ist einfach großartig für mich, heute meinen Vertrag unterschrieben zu haben, schon bald auch das Arminia-Trikot zu tragen und die Atmosphäre in unserem Stadion erleben zu dürfen Jeredy Hiltermann

"Jeredy Hilterman verkörpert ein Spielerprofil, welches wir unbedingt noch für unseren Kader gewinnen wollten. Er ist ein zentraler Strafraumstürmer, dessen Stärken im Abschluss mit beiden Füßen sowie im Kopfballspiel liegen. Gleichzeitig arbeitet er im Defensivverhalten sehr gut gegen den Ball und passt deshalb perfekt zu unserer Spielidee. Durch seine bemerkenswerte Torquote in den vergangenen Jahren hat er vielfach auf sich aufmerksam gemacht", erklären Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat.

Zugänge: Jeredy Hiltermann (Willem II Tilburg), Joel Felix (Silkeborg IF), Stefano Russo, Andre Becker (beide Viktoria Köln), Lukas Kunze (VfL Osnabrück), Mika Schroers, Jonas Kersken (beide Borussia Mönchengladbach), Leo Oppermann (Hamburger SV)

"Arminia Bielefeld hat sich intensiv um mich bemüht und war in unseren Gesprächen sehr gut über mich informiert. Das hat mich beindruckt und gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Michael und Mitch haben eine sehr klare Vorstellung von der Spielweise sowie dem Auftreten der Mannschaft und wie ich dazu passe. Die 3. Liga in Deutschland ist ein sehr intensiver Wettbewerb mit 20 Mannschaften, in dem ich mich beweisen möchte. Meine Vorfreude ist groß, mit meiner neuen Mannschaft sofort loszulegen. Es ist einfach großartig für mich, heute meinen Vertrag unterschrieben zu haben, schon bald auch das Arminia-Trikot zu tragen und die Atmosphäre in unserem Stadion erleben zu dürfen", sagt Hilterman.

Arminia Bielefeld: Corboz neuer Kapitän

Der DSC hat einen neuen Kapitän: Maël Corboz übernimmt ab sofort das Kapitänsamt. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde von Cheftrainer Mitch Kniat ernannt. Damit steht der neue Spielführer von Arminia Bielefeld bereits zum ersten Testspiel der Sommer-Vorbereitung fest, das der DSC am Samstagnachmittag (29. Juni) gegen den Oberligisten ASC 09 Dortmund mit 3:1 gewann.

"Maël Corboz ist auf und neben dem Platz eine Persönlichkeit. Er genießt von seinen Mannschaftskollegen, unserem Trainerteam, der Sportlichen Leitung und dem Staff hohes Ansehen. Ich habe mich bewusst früh für Maël entschieden, weil er diese Rolle nach meiner Überzeugung hervorragend ausfüllen wird und damit auch diese wichtige Position besetzt ist", begründet Cheftrainer Mitch Kniat seine Wahl.