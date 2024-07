3. Liga: SC Verl angelte sich das zweite Talent von RB Leipzig

Der SC Verl hat gezeigt, dass er Talente entwickeln kann. Daher werden auch viele Spieler aus München, Leipzig oder Wolfsburg an die Poststraße verliehen.

Der SC Verl hat für die kommende Saison in der 3. Liga nach zwölf Abgängen bereits den zehnten externen Zugang verpflichtet. Zum vierten Mal wird ein Akteur ausgeliehen - zum zweiten Mal hat der Zugang zuletzt für RB Leipzig gespielt.

Denn nach dem offensiven Mittelfeldspieler Chilohem Onuoha, der von RB Leipzig zum 1. FC Köln wechselte und für eine Spielzeit gleich wieder an den SC Verl verliehen wurde, angelte sich der SC Verl mit Tim Köhler ein weiteres Talent der Leipziger.

Der 19-jährige Innenverteidiger, der mit einer Körpergröße von 1,91 Metern beeindruckt, kommt für die kommende Saison auf Leihbasis zum Sportclub. In der abgelaufenen Spielzeit lief er 21 Mal für die U19 der Leipziger auf. Beim RBL hat er anschließend noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Zuvor will er nun in Verl im Seniorenbereich ankommen. „Tim bringt nicht nur seine stattliche Größe mit, sondern auch seine Fähigkeiten im Spielaufbau und seine Kopfballstärke. Wir sind überzeugt, dass er unsere Defensive verstärkt und hier die ersten Schritte im Profifußball gehen wird“, betont Verls sportlicher Leiter Sebastian Lange, der sich zuvor schon freuen konnte, Onuoha nach seiner Station in Leipzig und vor dem endgültigen Köln-Engagement vom SC Verl zu überzeugen.

Damals sagte er: "Chilohem ist hochtalentiert und hat eine hervorragende Ausbildung genossen. Er ist dribbelstark, variabel einsetzbar und bringt ein extremes Tempo mit."

Zugänge des SC Verl: Tim Köhler (RB Leipzig), Timur Gayret (Hallescher FC), Dominik Steczyk (Preußen Münster), Lukas Demming (Wuppertaler SV), Fynn Otto (Eintracht Frankfurt), Marlon Zacharias (Borussia Dortmund U19), Konstantin Gerhardt (Borussia Mönchengladbach U19), Max Scholze (FC Bayern München II), Philipp Schulze (VfL Wolfsburg), Chilohem Onuoha (ausgeliehen vom 1. FC Köln).