Marc-Nicolai Pfeifer wird am Montag als neuer Vorstandsvorsitzender bei RWE vorgestellt.

Beim ersten Test war er schon vor Ort, bevor Marc-Nicolai Pfeifer am Montag in Essen vorgestellt wird, gab es noch einige Abschiedsworte in Richtung 1860 München.

Nach dem Aus von Marcus Uhlig zum 31. Mai 2024 war Drittligist Rot-Weiss Essen einen Monat ohne Vorstands-Vorsitzenden. Am Montag (1. Juli) wird das wieder anders sein. Dann tritt Marc-Nicolai Pfeifer seinen neuen Posten bei RWE an und wird den Vorstand mit Alexander Rang bilden. Es wird am Montag auch eine Vorstellungsrunde geben, in der sich Pfeifer zum ersten Mal als offizieller RWE-Boss präsentieren wird. RS wird natürlich vor Ort sein. Zuletzt pflegte Pfeifer schon intensivere Kontakte nach Essen, so war er zum Beispiel beim ersten Test gegen die SG Essen-Schönebeck vor Ort und auch bei einem EM-Spiel in Dortmund wurde er mit Essens Aufsichtsratsmitglied Waldemar Wrobel gesichtet. Bevor es nun offiziell in Essen losgeht, verabschiedete sich der 43-Jährige sich von seinem vorherigen Arbeitgeber TSV 1860 München über das soziale Netzwerk LinkedIn. Dort schrieb er: "Nach intensiven rund dreieinhalb Jahren als Geschäftsführer beim TSV 1860 München endet heute mein Vertrag. Dieser Lebensabschnitt war eine Reise voller emotionaler Erlebnisse und Herausforderungen, die ich mit einem tollen Team und leidenschaftlichen Löwen-Fans erleben durfte. Eine besonders komplexe und anspruchsvolle Aufgabe, für die ich viel positiven Zuspruch und auch Kritik bekommen habe. Unabhängigkeit davon bleiben für mich die mitreißenden Spiele unvergesslich, vor allem als wir im Aufstiegsrennen waren und die emotionale Unterstützung der treuen Fans. In jedem Fall zusammenfassend eine sehr lehrreiche intensive Zeit!"

Nun geht es von einem Traditionsverein zum nächsten. Auch in Essen wartet eine herausfordernde Aufgabe auf den 43-Jährigen. Sein Ausblick: "Nun freue ich mich riesig auf meine neue Herausforderung als Vorstandsvorsitzender bei Rot-Weiss Essen. Mit großer Vorfreude blicke ich auf die kommenden Aufgaben, möchte dort meine Erfahrungen einbringen und bin gespannt auf die gemeinsamen Erlebnisse, die uns erwarten."

