Beim erfolgreichen Test von Rot-Weiss Essen gegen die SG Schönebeck startete wieder einmal Nils Kaiser. Nach einem Jahr mit vielen Höhen und Tiefen will er angreifen.

Nils Kaiser war in der vergangenen Saison eine Personalie, die vor allem in der Vorbereitung und in der Saison-Endphase zu überzeugen wusste. Nach seiner Rückkehr von einer Leihe zum SC Wiedenbrück in die Regionalliga West wollte Kaiser bei Rot-Weiss Essen ganz vorne angreifen.

Zum Unglück des vielseitig einsetzbaren 22-Jährigen zog er sich jedoch einen Innenbandriss im Knie zu. Erst am 10. Spieltag der vergangenen Saison feierte er sein 3. Liga-Debüt und kam in der Folge häufiger zu Joker-Einsätzen.

In der Rückrunde wurde er immer wichtiger und entdeckte durch Trainer Christoph Dabrowski eine neue Rolle für sich. Durch die zwischenzeitlich verletzten Andreas Wiegel und Eric Voufack startete Kaiser gegen den MSV Duisburg (4:1-Sieg, Anm. d. Red.) auf der Rechtsverteidiger-Position.

Dort startete der ursprünglich als Achter angedachte Kaiser auch im ersten Test der Vorbereitung gegen die SG Schönebeck. Daraus ergibt sich mit Sicherheit eine andere Ausgangslage für Kaiser, der im letzten Jahr noch im Mittelfeld in der Saisonvorbereitung glänzte: "Ich gehe damit eigentlich so um, wie ich es auch machen würde, würde ich auf der Acht spielen. Im Endeffekt spiele ich dort, wo der Trainer mich sieht und braucht. An meinem Einsatz ändert sich nichts. Egal, wo ich spiele, da gebe ich Vollgas!"





Kaiser weiter: "Klar ist es nun eine andere Position mit vielen neuen Leuten. Daher geht es jetzt darum erst einmal neu reinzukommen, den vollen Fokus zu bewahren und am Ende das Beste daraus zu machen."

Eine Präferenz, auf welcher Position er sich am Ende des Tages dann eher sehen würde, hat der 22-Jährige nicht: "Ich komme damit auch sehr gut klar. Mittlerweile tut sich da nicht mehr viel und ich würde nicht mehr sagen, dass ich die eine Position lieber bekleide als die andere."

Nach der vergangenen Saison, in der Nils Kaiser viele Höhen und Tiefen durchleben musste, geht es für ihn vorerst darum, "an den Leistungen anzuknüpfen, mit denen ich die Saison beendet habe".

Zu wünschen wäre es Kaiser mit Sicherheit, denn wenn er fit ist, kann er sicherlich eine große Hilfe für die rot-weisse Defensive sein.