Rot-Weiss Essen hat das erste Vorbereitungsspiel erfolgreich bestritten. Nur in der ersten Halbzeit stotterte der RWE-Motor ein wenig, danach gab es einen souveränen Auftritt.

Rot-Weiss Essen hat das erste Testspiel der laufenden Vorbereitung hinter sich gebracht. Nach dem Auftakt am Mittwoch (26. Juni), folgte am Samstag (29. Juni) das erste Kräftemessen.

Für RWE ging es in Essen-Frohnhausen auf der Helmut-Rahn-Sportanlage gegen die SG Schönebeck. Am Ende siegten die Profis gegen die Amateure vor rund 850 zahlenden Fans souverän mit 5:0. Aber so einfach war das Spiel gar nicht für die Rot-Weissen.

Die SG Schönebeck verkaufte sich allen voran in Durchgang eins sehr teuer. Der Landesligist brachte den Drittligisten ein ums andere Mal in große Bedrängnis - wie in der 13. Minute: Ein super Steckpass kam bei einem SGS-Stürmer an, der im Eins-gegen-eins-Duell in Ole Springer seinen Meister fand.

Rot-Weiss Essen tat sich schwer in einen guten Spielfluss zu kommen. Den Profis unterliefen viele Flüchtigkeitsfehler. Die erste richtig gefährliche Möglichkeit kam von Moussa Doumbouya (25.). Der agile Ramien Safi suchte Doumbouya in der Sturm-Mitte und dieser köpfte die Kugel an die Latte.

Die Statistik zum Spiel SG Schönebeck: Hartelt - Krasniqi, Öztürk (46. Senk), Wang (46. Thurm), Bentaleb (46. Nosak), Eichholz (60. Ludwig), Lenze (60. Hernaut), Abazi (46. Benhamza), Cakir (46. Parschi), Brai (46. Appiah), Kreisköther (60. Elad), Kaeede (60. Arthur) Rot-Weiss Essen, 1. Halbzeit: Springer - Kaiser, Schultz, Kourouma, Celebi - Safi, Eisfeld, Müsel, Swajkowski - Doumbouya, D'Haese Rot-Weiss Essen, 2. Halbzeit: Springer - Voufack, Rios-Alonso - Schulte-Kellinghaus, Brumme - Montas, Pirnal, Moustier, Kaparos, Gedikli - Vonic (70. Berzen) Schiedsrichter: Cedric Pelka Tore: 0:1 Safi (42.), 0:2 D'Haese (45.), 0:3 Vonic (60.), 0:4 Vonic (61.), 0:5 Berzen (72.) Zuschauerzahl: 850

Die Mannschaft von Olaf Rehmann zeigte sich aber unbeeindruckt und suchte ihr Glück weiter in der Offensive. In der 41. Minute dann das nächste dicke Ding für den Sechstligisten: Ein toller Konter der Schönebecker mündete im Fünfmeterraum, wo der Stürmer der SGS platziert auf den RWE-Kasten zielte, aber Springer blitzschnell unten war und den Ball noch aus der Ecke kratzte. Eine Riesenparade der Nummer drei von RWE!

Wie aus dem Nichts folgte dann der Doppelschlag der Mannschaft von Christoph Dabrowski. Safi (42.) und Robbie D'Haese (45.) sorgten für eine sehr schmeichelhafte Halbzeit-Führung des haushohen Favoriten.

In die zweite Hälfte kam dann RWE mit viel mehr Schwung heraus. Leonardo Vonic erhöhte binnen 60 Sekunden auf 0:3 und 0:4. In der 70. Minute machte Vonic für Ben Berzen Platz und dieser schraubte das Ergebnis zwei Minuten später auf 0:5 hoch. Das war dann auch das Endergebnis.

Alle RWE-Termine im Überblick:

• Mo., 24. / Di., 25. Juni | Leistungsdiagnostik

• Mi., 26. Juni | Trainingsauftakt

• Sa., 29. Juni | SG Essen-Schönebeck Essen (5:0)

• So., 30. Juni – Di., 02. Juli | Teambuilding-Maßnahme

• So., 07. Juli, 16.00 Uhr | ETB SW Essen (Am Hallo)

• So., 14. Juli | TSG Hoffenheim U23 (Uhrzeit und Spielort offen)

• Di., 16. – So., 21. Juli | Trainingslager in Arnheim, NL

• Fr., 26. Juli, 19.00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen (Stadion an der Hafenstraße)

• 02. – 04. August | 3. Liga-Saison 2024/25, 1. Spieltag

• 16. – 19. August | DFB-Pokal-Saison 2024/25, 1. Runde