Der SC Verl hat sich auf der Außenverteidigerposition verstärkt. Namhaft verstärkt, denn der neue Mann kommt von Rekordmeister Bayern München.

Der SC Verl hat Rechtsverteidiger Max Scholze vom FC Bayern München für die kommende Saison ausgeliehen.

„Max ist ein extrem talentierter Spieler mit einer hervorragenden Ausbildung. Er ist laufstark, technisch versiert und liefert gefährliche Flanken. Die 3. Liga ist jetzt genau der richtige Schritt für Max. Wir sind sehr zufrieden, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagte Sebastian Lange, sportlicher Leiter des Sportclub Verl.

Zuvor verlängerte Scholze, der letzte Saison 30-mal für den FC Bayern München II in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kam (drei Vorlagen) seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis Sommer 2027.

Max kam vor fünf Jahren zu uns ins Internat und wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung in dieser Zeit. Bayern-Nachwuchsdirektor Jochen Sauer

„Max kam vor fünf Jahren zu uns ins Internat und wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung in dieser Zeit. In der vergangenen Saison hat er als U19-Spieler bereits konstant gute Leistungen bei unseren Amateuren abgeliefert, jetzt ist es an der Zeit für die nächste Herausforderung im Profifußball. Wie alle unsere Leihspieler werden wir Max sehr aufmerksam auf seiner Station in Verl verfolgen und wünschen ihm dort viel Erfolg", betonte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung der Münchner.

Scholze schloss sich im Sommer 2019 aus der Akademie von Dynamo Dresden dem FC Bayern Campus an und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften von der U15 aufwärts und brachte es dabei auch auf neun Spiele für die U19 in der Junioren-Bundesliga und Youth League.

In der letzten Saison meisterte er schließlich den Sprung zu den Herren. Belohnt wurde seine Entwicklung mit einem Platz auf der Bank des Bundesliga-Kaders von Thomas Tuchel am letzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (kein Einsatz).

In der 3.Liga soll Scholze nun die nächsten Schritte gehen.