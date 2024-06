Der SC Verl ist schon früh in Form. Die U23 der Schalker wurde geschlagen, Münster-Zugang Dominik Steczyk trifft dreifach.

Das Highlight der Sommervorbereitung des Drittligisten SC Verl ist das Testspiel gegen den Zweitligisten FC Schalke 04 am Donnerstag, 18. Juli (18:30 Uhr, Sportclub Arena).

Ab Donnerstag startet der freie Verkauf. Dauerkarteninhaber können sich ab sofort ihren Stammplatz über den Verler Onlineshop sichern. Tickets kann man sich auch im Onlineshop des Drittligisten besorgen und bei MC Textildruck in Verl (Papendiek 5). Dort sind die Karten erst ab Montag verfügbar.

Bevor aber die Profis der Königsblauen kommen, stand der zweite Test gegen die U23 des FC Schalke an. Und nach dem 8:2 in der ersten Testbegegnung gegen TuS Brake, siegte Verl auch gegen die S04-U23, die in der Regionalliga West an den Start geht.

4:2 hieß es nach 90 Minuten. Besonders auffällig auf Seiten der Verler: Angreifer Dominik Steczyk, der im Sommer vom SC Preußen Münster verpflichtet wurde. Drei Treffer erzielte der Stürmer, das vierte Tor ging auf das Konto von Chilohem Onuoha, der vor wenigen Tagen vom 1. FC Köln für eine Saison ausgeliehen wurde.

Für die Schalker, die sich vom 30. Juni bis zum 5. Juli wie bereits in der Wintervorbereitung im Trainingslager in Oberstdorf auf die Regionalliga vorbereiten, trafen Niklas Frese und Finn Heiserholt. Zuvor bestreitet Schalke II aber am 29. Juni noch einen Test gegen die U23 des FSV Mainz 05. Der SC Verl bestreitet seinen nächsten ebenfalls am 29. Juni (12 Uhr), wenn es bei der U21 des SC Paderborn zur Sache geht.

So spielte Verl in der ersten Halbzeit: Schulze - Dautovic, Gruber, Pernot, Poliakov - Benger, Demming, Y. Otto, Gayret - Mittelstädt, Steczyk

So spielte Verl in der zweiten Halbzeit: Schulze - Stöcker, Mikic, Tugbenyo, Gerhardt - Kammerbauer, Mannhardt, Baack, Taz - Onuoha, Lokotsch

Tore: 1:0 Steczyk (18.), 2:0 Steczyk (21.), 2:1 Frese (27.), 3:1 Steczyk (33.), 3:2 Heiserholt (67.), 4:2 Onuoha (74.)