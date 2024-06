Der 1. FC Köln hat zwei weitere Talente verpflichtet, die aus der Stadt kommen und gleich wieder in die 3. Liga verliehen werden.

RS hatte es bereits angekündigt - nun ist es perfekt. Die beiden Brüder Malek (19) und Said (17) El Mala wechseln vom Drittligisten Viktoria Köln zum Stadtrivalen 1. FC Köln.

Durch die Transfersperre für den Bundesligisten werden sie direkt wieder an die Viktoria verliehen, dort spielen die beiden Offensivspieler dann in der Saison 2024/25, ehe sie im kommenden Sommer fest zum FC wechseln.

Nach RS-Informationen lässt sich der Bundesligist den Deal rund 250.000 Euro kosten, der Klub spricht von langfristigen Verträgen für die beiden Talente, nach unseren Infos unterschrieben beide Spieler bis 2029.

FC-Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Sowohl Said als auch Malek haben sich in der abgelaufenen Saison hervorragend entwickelt. In der U19 von Viktoria haben die beiden starke Leistungen abgeliefert und zudem durch Einsätze in der 3. Liga die ersten Schritte im Herrenfußball gemacht – Said dabei sogar als jüngerer U19-Jahrgang. Beide Jungs bringen sehr gute Voraussetzungen mit, um diesen Weg fortzusetzen und sich mittelfristig im Profifußball zu etablieren. Dafür wird ihnen die Chance auf regelmäßige Spielpraxis in ihrem gewohnten Umfeld und auf hohem Niveau in der Drittligamannschaft von Viktoria guttun. Wir werden Said und Malek während der Leihe eng begleiten und freuen uns schon darauf, wenn die beiden nach der Leihe im FC-Trikot auflaufen.“

Der Lohn für die guten Leistungen: Die Brüder debütierten im Mai 2024 in der U19- beziehungsweise U18-Nationalmannschaft. Malek El Mala betont nach dem Wechsel: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim 1. FC Köln. Das ist ein riesiger Meilenstein, den ich zusammen mit meinem Bruder erreicht habe und wir werden alles für diesen Verein tun. Dass wir unseren Weg im Profi-Bereich beim FC gemeinsam weitergehen können, ist etwas ganz besonders, dafür haben wir immer gearbeitet und darauf sind wir sehr stolz.“

Sein Bruder ergänzt: „Es ist ein unheimlich gutes Gefühl, bei so einem großen Verein unterschreiben zu dürfen. Und wie es mein Bruder gesagt hat: Es ist nicht selbstverständlich, die nächsten Schritte gemeinsam machen zu können. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir werden in der kommenden Saison alles geben und wollen uns so möglichst gut auf die Zeit beim FC vorbereiten.“