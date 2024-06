Am Mittwoch, 26. Juni, ist der Urlaub für die Profis von Rot-Weiss Essen beendet. Christoph Dabrowski bittet dann zum Aufgalopp.

Zu Beginn der letzten Juni-Woche 2024 werden sich die Drittliga-Profis von Rot-Weiss Essen dem obligatorischen Laktattest unterziehen, bevor es am Mittwoch (26. Juni) erstmals nach mehr als einem Monat wieder auf den Rasen geht. Dann startet RWE nämlich in die Vorbereitung 2024/2025.

Viele Trainingseinheiten, Testspiele und ein Trainingslager warten bis zum Ligastart am letzten Juli-Wochenende auf die die Schützlinge von Trainer Christoph Dabrowski.

Zumindest eine Veränderung gibt es im RWE-Sommer-Fahrplan. Gegen die U23 des Bundesligisten TSG Hoffenheim sollte ursprünglich unter Ausschluss der Öffentlichkeit getestet werden. Doch nun kommt es zum Vergleich mit dem Regionalliga-Südwest-Team von Ex-RWE-Trainer- und Spieler Vincent Wagner vor Zuschauern.

Nämlich am Sonntag, 14. Juli, 14 Uhr, im Jahnstadion zu Bottrop - der Heimat des Landesligisten VfB Bottrop. Das berichtet die WAZ.

Zum schon fast obligatorischen Test zwischen dem VfB und RWE wird es in der kommenden Sommervorbereitung nicht kommen. Gündüz Tubay, VfB-Boss, erklärte: "Wir wollen an diesem Tag für Rot-Weiss Essen, das Team aus Hoffenheim und alle Fußballfans gute Gastgeber sein. Wir freuen uns sehr über den prominenten Besuch. Wir sind in guten Gesprächen, dass wir im kommenden Jahr, wenn wir unser 125-jähriges Vereinsjubiläum feiern, wieder gegen unsere Freunde aus Essen antreten werden."

Alle RWE-Termine im Überblick:

• Mo., 24. / Di., 25. Juni | Leistungsdiagnostik

• Mi., 26. Juni | Trainingsauftakt

• Sa., 29. Juni, 14 Uhr | SG Essen-Schönebeck Essen (Am Hallo)

• So., 30. Juni – Di., 02. Juli | Teambuilding-Maßnahme

• So., 07. Juli, 16 Uhr | ETB SW Essen (Am Hallo)

• So., 14. Juli, 14 Uhr | TSG Hoffenheim U23 (in Bottrop)

• Di., 16. – So., 21. Juli | Trainingslager in Arnheim, Niederlande

• Fr., 26. Juli, 19 Uhr | Bayer 04 Leverkusen (Stadion an der Hafenstraße)

• 02. – 04. August | 3. Liga-Saison 2024/25, 1. Spieltag

• 16. – 19. August | DFB-Pokal-Saison 2024/25, 1. Runde